Истребитель РФ развернул самолет-разведчик США над Баренцевым морем

Москва, 13 августа. Российский истребитель-перехватчик был поднят в воздух в четверг из-за приближения к границе РФ над Баренцевым морем самолета-разведчика США Poseidon. Об этом стало известно в Национальном центре управления обороной — НЦУО, который является частью Минобороны РФ.

Как сообщили военные, 13 августа российские РЛС засекли в воздухе над нейтральными водами Баренцева моря объект, приближающийся к госгранице России.

«Для опознавания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31БМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США», — сообщили в НЦУО.

В центре подчеркнули, что, когда американский самолет свернул в сторону от государственной границы РФ, «российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования».

Ранее российскому боевому самолету удалось перехватить американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Видеозапись события появилась в Сети.