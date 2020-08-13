На Химкинском кладбище появится памятник легендарным разведчикам-нелегалам

Москва, 13 августа. Памятник супружеской паре легендарных разведчиков-нелегалов Исхаку Абдуловичу Ахмерову и его супруге и соратнице Елене в торжественной обстановке откроют 18 августа на Химкинском кладбище. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«В церемонии открытия примут участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, руководство и ветераны Службы внешней разведки Российской Федерации, родственники разведчика, представители других общественных организаций», — уточнил источник, добавив, что памятник разведчикам создал скульптор Рим Акчурин.

Исхак Ахмеров родился в бедной татарской семье в городе Троицк Оренбургской губернии, однако благодаря своим способностям, а также настойчивости получил хорошее образование и впоследствии стал одним из лучших резидентов нелегальной разведки СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В США ему удалось завербовать агентов в Госдепе, Минфине и даже в спецслужбах. Он был известен под псевдонимом «Юнг».

Его будущая супруга, Елена Ивановна, в девичестве — Хелен Лоури, родилась в США, а с советской разведкой стала сотрудничать из идейных побуждений. Возможно, свою роль сыграло то, что ее дядя возглавлял Компартию США. С Ахмеровым девушка познакомилась в процессе своей работы на СССР. Когда в начале 1940-х годов Исхак Абдулович был отозван в Москву, красавица-жена уехала в Советский Союз вместе с ним.

«Наравне с другими женщинами в военное лихолетье копала противотанковые рвы под Москвой тревожной осенью 1941 года. Как все…» — отмечают в пресс-бюро СВР.

О судьбе Ахмерова написаны книги, сняты фильмы, написано большое количество статей в советских СМИ. К 70-летию Победы ему был установлен памятник в Челябинске.

В апреле 2011 года в Троицке на здании, находящимся на месте дома Ахмеровых, была установлена мемориальная доска в честь 110-летия со дня рождения Исхака Абдуловича. Кроме того в 2018 году в Казани, на доме, где в начале 1920-х годов будущий разведчик служил в Наркомпросе, также была установлена памятная доска.