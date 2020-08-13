Управдом поделилась секретом, как заработать на коммунальных платежах

Москва, 13 августа. Жильцам многоквартирных домов нужно взять контроль не только над расходами управляющих компаний, но и немалыми доходами, которые они получают с общедомового имущества, заявила член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина.

«Жильцам домов надо зарабатывать на своем общем домовом имуществе. Например, на рекламе. Можно вешать рекламу на домах и на этом зарабатывать. Многие ТСЖ и управляющие компании активно этим пользуются. Сдали помещение под магазин — берите деньги с него за рекламу, которую он вешает на общем домовом имуществе. Ваш личный балкон — это тоже общее домовое имущество, значит, на него тоже можно разместить рекламу», — заявила Светлана Калинина в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Как не переплачивать за коммунальные услуги?».

По словам эксперта, деньги можно брать и с сотовых операторов, которые ставят вышки на крышах жилых домов. А также самим организовать раздельный сбор мусора, и продавать заинтересованным компаниям, советует бывший управдом.

«В Крыму в Симферополе четыре многоквартирных дома стали собирать мусор раздельно — отдельно пластик, стекло, железо и бумагу. И за счет этих денег в течение 8 месяцев построили себе великолепные дворовые площадки. Сегодня есть возможность заключать отдельные договоры по своему дому, когда будут приезжать и забирать такой раздельный сбор. Заработанные таким образом деньги можно пустить на видеонаблюдение или ограждение территории дома», — рассказала Калинина.

Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды видит неисчерпаемые возможности дополнительных доходов многоквартирных домов. Главное заставить управляющие компании пользоваться этими возможностями и контролировать их денежные поступления.

«То, что сегодня есть возможность зарабатывать на общем домовом имуществе – это 100%. Сейчас в основном эти деньги получают директоры управляющих компаний. Чтобы этого не было, необходимо обязательно их контролировать», — уверена Калинина.

В качестве действенного механизма контроля за УК жилых домов эксперт рекомендовала обращаться в Государственные жилищные инспекции и муниципалитет.

«Жилищные инспекции есть в каждом субъекте РФ. Муниципальный контроль должен быть в каждом муниципальном образовании. Но даже если этого нет, у нас есть ручка и листочек бумаги, и каждый собственник может написать в управляющую компанию о готовности предоставить общедомовое имущество той или иной организации под вышки сотовых операторов или рекламу. В результате, когда берешь контроль в свои руки, деньги начинают капать постоянно. И сможете позволить себе хорошего дворника, с которого сможете требовать качественную уборку подъездов и дворов», — рекомендует член Центрального штаба ОНФ.

Кроме этого, Калинина советует требовать с УК ежемесячный отчет по тратам и денежным поступлениям.