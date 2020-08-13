Россиянам объяснили, через какой банк можно получать пенсию

Москва, 13 августа. Российские пенсионеры могут самостоятельно выбрать любой банк для получения пенсии, однако между банком и ПФР должен быть заключен договор. Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда России.

В ведомстве отметили, что пенсионер имеет право выбрать банк, в котором он хочет получать пенсию. Необходимо открыть счет в понравившемся банке, а также направить в ПФР реквизиты и заявление, в котором указывается выбранная пенсионером организация.

В ведомстве также добавили, что закон о страховых пенсиях обязывает банк, через который пенсионер планирует получать пенсию, заключить договор с ПФР. Данная мера обязывает банк своевременно доставлять пенсионеру средства в полном объеме, передает РИА Новости.

«Некоторые банки не могут выполнить подобные требования и обеспечить надлежащий уровень доставки средств, поэтому в практике встречаются случаи отказа кредитных организаций от заключения соответствующего договора», — пояснили в ПФР.

В случае отказа кредитной организации от заключения договора с ПФР, пенсионер может выбрать другой банк или способ получения пенсионных выплат.

Федеральная антимонопольная служба обнародовала проект поправок к закону «О страховых пенсиях». Поправки обязывают территориальные органы ПФР переводить пенсии в любую выбранную получателем кредитную организацию без взимания платы.