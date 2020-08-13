Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений

Тель-Авив, 13 августа. Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились о полной нормализации отношений. Соглашение об этом страны заключили совместно с США. О подписании документа сообщил в своем Twitter американский президент Дональд Трамп.

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020

Подписи под соглашением поставили Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и шейх Мохаммед бин Зайед, наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего Объединенных Арабских Эмиратов.

Достижение этого соглашения стороны назвали «историческим дипломатическим прорывом», который станет шагом к укреплению мира на Ближнем Востоке. В рамках налаживания отношений Израиль и ОАЭ также договорились совместно искать мирное, справедливого, всеобъемлющее и прочное разрешения израильско-палестинского конфликта.