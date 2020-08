Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений

Тель-Авив, 13 августа. Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились о полной нормализации отношений. Соглашение об этом страны заключили совместно с США. О подписании документа сообщил в своем Twitter американский президент Дональд Трамп.

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd