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Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений

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Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношенийТель-Авив, 13 августа. Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились о полной нормализации отношений. Соглашение об этом страны заключили совместно с США. О подписании документа сообщил в своем Twitter американский президент Дональд Трамп.

Подписи под соглашением поставили Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и шейх Мохаммед бин Зайед, наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего Объединенных Арабских Эмиратов.

Достижение этого соглашения стороны назвали «историческим дипломатическим прорывом», который станет шагом к укреплению мира на Ближнем Востоке. В рамках налаживания отношений Израиль и ОАЭ также договорились совместно искать мирное, справедливого, всеобъемлющее и прочное разрешения израильско-палестинского конфликта.

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