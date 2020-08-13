Погребинский объяснил, чем обернется отказ Киева от компромисса с Донбассом

Киев, 13 августа. Неспособность Киева идти на компромиссы с Донбассом на минской площадке приведет к тому, что большинство жителей региона получат российские паспорта, считает украинский политолог Михаил Погребинский.

«Сколько я пытаюсь объяснить уже, что выбор простой, господа депутаты, либо вы идете навстречу выполнению Минских соглашений и ищете компромисс внутри некоторых неоговоренных деталей. Например, закон о выборах должен быть согласован с Донбассом – ну, вот и согласуйте! Там может быть какой-то компромисс, а потом голосуйте о нем в Верховной раде. Либо вы все это выполняете, либо вы теряете Донбасс, и все», — заявил политолог в эфире телеканала NewsOne.

Погребинский отметил, что уже около 300 тысяч жителей Донбасса получили паспорта РФ. Если Киев еще будет тянуть время и отказываться от компромиссов, то через пару лет миллион людей получат гражданство РФ, пишет «ПолитНавигатор».

Ранее новый представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кравчук заявил, что понятие «особый статус Донбасса» необходимо заменить. Кравчук признался, что не понимает, что такое «особый статус» Донбасса, прописанный в Минских соглашениях. Он предложит использовать «особую систему управления».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявление Кравчука о непонимании пунктов Минских соглашений наводит на мысль провести консультацию с участием бывших и нынешнего президентов.