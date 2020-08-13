Телеведущий Арчи устроил драку в московском кафе

Москва, 13 августа. Виджей Артур Цветков, более известный как Арчи, устроил скандал в одном из московских ресторанов быстрого питания — начал потасовку с одним из сотрудников. Видео конфликта стало распространяться в соцсетях.

На кадрах шоумен сначала повышает голос на одного из сотрудников, выходца из Киргизии, затем оскорбляет и его товарищей. Уроженца Киргизии телеведущий угрожает «депортировать» из России. В конце видеоролика Цветков начинает драку, которую удается разнять только прибывшим на место происшествия полицейским.

Из Instagram общественного деятеля из Киргизии, телеведущей Ассоли Молдокматовой, стало известно, что конфликт разгорелся из-за того, что телеведущий отказался надеть маску. Об этом ей рассказал сотрудник кафе.

Ранее в драке на курорте Чешме приняла участие украинская топ-модель Дарья Кирилюк. Причиной потасовки модель назвала «посттравматический» стресс после того, как ее избили охранники на пляже Момо. До этого происшествия сотрудники службы безопасности пляжа Момо на турецком курорте Чешме избили украинскую топ-модель Дарью Кирилюк и ее друзей. Об этом девушка рассказала 3 августа своим подписчикам в Instagram.

Также массовая потасовка между бывшими военнослужащими ВДВ и сотрудниками Росгвардии произошла в Парке Горького, в Москве, на праздновании дня ВДВ. Инцидент случился из-за агрессивного поведения празднующих, перебравших с алкоголем. В Сети резко осудили поведение десантников, напомнив им о должном моральном облике и гражданском долге.

В тот же день ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин провел акцию в День воздушно-десантных войск (ВДВ) в Ярославле — встал перед десантниками с флагом ЛГБТ и плакатом «Геи тоже служат в ВДВ». Его успели защитить сотрудники правоохранительных органов, однако молодой человек успел получить несколько ударов в живот и по голове.