Сергей Жуков показал, как отдыхает в Карелии

Москва, 13 августа. Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал о сюрпризе на отдыхе в Карелии. Его удивила необыкновенная природа республики.

Жуков подробно рассказал о своем отпуске. В одной из соцсетей он опубликовал пост о поездке с семьей в Карелию. Он побывал в Петрозаводске и посетил заповедник, после чего отправился на туристическую базу на Сямозере.

Жуков сообщил, что на отдыхе его ждал сюрприз. Прямо возле домика, где он поселился со своей семьей, росли большие белые грибы.

«Мы вышли из машины около нашего домика, и дети закричали: «Смотрите, какие большие грибы! Ребята, вы не поверите! Прямо на опушке около нашего дома росли огромные белые грибы! Регина еще в Москве мечтала сходить за грибами. А здесь мы просто вышли прогуляться, осмотреться вокруг и за 15 минут собрали корзину грибов!» – написал Жуков.



Певец сообщил, что впечатление от Карелии портит только погода. В этом году август выдался прохладный, температура днем составила всего 11 градусов тепла.

Но холод совсем не мешает его семье наслаждаться природой и красотами этого чудесного заповедного места. Он заметил, что на прогулке с женой и детьми не упускает возможности собрать лесных ягод, а также передохнуть на берегу озера.

Ранее Сергей Жуков подробно рассказал подписчикам о своих доходах. Артист признался, что большую часть денег тратит на музыкальные проекты и развитие бизнеса.