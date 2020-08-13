Карасев предупредил киевские власти о последствиях тотальной украинизации

Киев, 13 августа. Проводимая киевским истеблишментом политика тотальной украинизации, разделяющая граждан на «правильных» и «пророссийских», приведет к тому, что часть населения рано или поздно перестанет считать Украину своей родиной. Об этом заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает «ПолитНавигатор».

«Надо понимать, что Украина — это понятие не этническое, а географическое. А для многих оно этническое. Поэтому и начинают говорить, что есть «украинская Украина», которая этнически чистая, а есть «неукраинская или пророссийская Украина». Вдумайтесь, какой абсурд: «пророссийская Украина», — обратил внимание эксперт.

По мнению Карасева, такая игра с наименованиями может привести население к путанице.

«Так вы доиграетесь этими нарративами, если вы будете говорить этим людям, что они не настоящие украинцы, а какие-то пророссийские. И они подумают и скажут: «А где наше отечество, если нас тут не уважают, и делают из нас каких-то чужаков и «других». Тогда и наше отечество где-то там должно быть». А они, так называемые пророссийские украинцы [решат], что их отечество — Украина», — предупредил он.

В связи с этим политолог призвал украинские власти «не играть с огнем».

«Поэтому не играйте с огнем. Украина — понятие не этническое, и не националистическое, а мультинациональное и географическое», — подытожил Карасев.

Ранее политолог уже поднимал существующую на Украине проблему разделения граждан на патриотов и остальных. По его мнению, «местечковые политики», популяризирующие такой подход, — «настоящие сепаратисты», которые раскалывают страну, превращая ее из цветущего и мультикультурного государства в «деградированную территорию».