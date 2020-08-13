«Война миров Z» и коронавирус — что общего? Обсуждаем с академиком Покровским

Более 20,5 миллиона человек во всем мире, согласно официальным данным, заразилось коронавирусом COVID-19. Несмотря на то, что это очень много, в процентном отношении к населению Земли — это менее 3% (при сезонных эпидемиях гриппа этот показатель в разы больше).

Почему подавляющая часть человечества невосприимчива к COVID-19 или переносит заражение бессимптомно, либо в легкой форме? Может ли это быть связано с тем, что какая-то другая инфекция «вытесняет» коронавирус, не давая ему развиться в человеческом организме? Например, основываясь на данных, что вирус герпеса присутствует в организме до 80% людей, можно ли выдвинуть гипотезу, что этот возбудитель, присутствуя в организме, в состоянии подавить COVID-19?

Напомним, подобная коллизия легла в основу фильма «Война миров Z» Марка Форстера с Брэдом Питтом в главной роли. По сюжету зомби, погубившие большую часть человечества, не трогали людей, зараженных какой-либо смертельной болезнью, именно этот факт помог ученым создать вакцину.

С этими вопросами Федеральное агентство новостей обратилось к одному из ведущих российских вирусологов, специалисту по ВИЧ/СПИД, доктору медицинских наук, академику РАН Вадиму Покровскому. По мнению Покровского, в самой идее, что коронавирус «не дружит» с какими-то другими возбудителями, нет ничего невозможного.

«Любопытно, что одновременное заражение несколькими инфекциями действительно может влиять на время проявления тех или иных симптомов, — говорит ученый. — Что касается вируса герпеса, то они с коронавирусом принадлежат к совершенно разным группам и у них нет перекрестного иммунитета. Поэтому вряд ли наличие герпесвирусной инфекции может влить прямым образом на клинические проявления коронавируса».

Однако в природе есть другие возбудители, у которых может быть перекрестный иммунитет с COVID-19, говорит Покровский.

«Ученые считают, что значительная часть населения могла перенести в легкой форме какую-то коронавирусную инфекцию, вызванную не COVID-19, а другими коронавирусами, — говорит собеседник ФАН. — Поэтому у значительной части людей есть определенный иммунитет к COVID-19. Некоторые исследования показывают, что до 20—30% детей имеют иммунитет к различным коронавирусам. И здесь как раз перекрестный иммунитет вполне возможен».

Есть и другие факторы, которые влияют на восприимчивость человека к тем или иным заболеваниям, и не обо всех из них мы знаем, отмечает вирусолог.

«Есть еще одна причина, которая ведет к тому, что очень многие люди невосприимчивы к COVID-19, — говорит Покровский. — У таких людей вроде бы выделяют из организма вирус, но у них нет даже иммунного антительного ответа. Это связано с тем, что у нас кроме антительного ответа существует масса других факторов иммунитета. Есть защитные механизмы даже на уровне кожи и слизистых, которые препятствуют проникновению вируса в организм, и они могут быть эффективны против коронавируса».

Именно в этом направлении, по мнению академика Покровского, должны быть сосредоточены исследования природы иммунитета к COVID-19. И аналогия с антиутопией «Война миров Z», где идет речь о невосприимчивости части людей к заражению, здесь оправдана, считает он.

«Сейчас я бы сосредоточил научные исследования — тут у вас правильная идея — на изучении людей, которые оказались невосприимчивы к коронавирусу, — говорит вирусолог. — Может быть это нам подскажет, как разработать эффективные средства профилактики».

По словам ученого, врожденный иммунитет к тому или иному возбудителю в человеческой популяции — достаточно частое явление.

«Мы, например, открыли, что у части людей есть врожденная невосприимчивость к ВИЧ-инфекции, она фиксируется примерно у одного процента европейцев. Они не заболевают ВИЧ/СПИД, и мы теперь нашли ген, который обуславливает наличие иммунитета к вирусу иммунодефицита. Очевидно, нужно проискать и гены, которые обуславливают невосприимчивость к коронавирусной инфекции. Думаю, многие исследователи сегодня работают именно в этом направлении. Речь идет не только о создании вакцины, но и о создании других защитных механизмов. Если это так, возможно, часть людей вообще не нужно прививать от коронавируса, поскольку у них есть к нему врожденный иммунитет?» — задается вопросом Вадим Покровский.

На 13 августа по официальным данным всего в мире подтверждено 20,6 млн заражений COVID-19, выздоровело 12,8 млн заболевших, 749 тысяч человек скончались.