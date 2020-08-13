Видео с Ефремовым в инвалидной коляске появилось в Сети



Москва, 13 августа. Телеканал «Москва 24» опубликовал видеозапись, на которой Михаила Ефремова перевозят в инвалидной коляске. Ранее было неизвестно, где находится актер после госпитализации из зала суда.

Ефремов продолжает лечение в Боткинской больнице, в Москве. Он наблюдается в неврологическом отделении. Об этом заявил адвокат актера Эльман Пашаев.

«Новой информации по состоянию здоровья Михаила Олеговича пока нет, он остается в больнице», – рассказал адвокат.

Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда из-за сильного недомогания 11 августа. Позже появились сообщения, что врачи подтвердили у него инсульт. Однако в больнице заявили, что такого пациента у них нет. 12 августа на очередном судебном заседании было принято решение перенести рассмотрение дела на 18 августа, так как подозреваемый не явился в суд.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Находясь за рулем внедорожника, актер выехал на встречную полосу на Садовом кольце. Его автомобиль столкнулась с фургоном Lada, водитель которого получил серьезные травмы и позже скончался в больнице. Сам Ефремов в аварии не пострадал. Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов был пьян, кроме того в его крови обнаружены следы наркотиков. Свидетели по делу также подтвердили, что в момент аварии Ефремов находился в автомобиле один.

С момента первого судебного заседания Ефремов находился под домашним арестом, он обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».