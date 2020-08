Почему Трампу выгодны протесты в американском Портленде

История антирасистских протестов в Портленде, штат Орегон, длится уже больше двух месяцев, но вместо одной нити повествования, она породила несколько сюжетных линий, переплетение которых затрудняет понимание происходящего.

В течение последних нескольких недель разговоры вокруг протестов в Портленде были сосредоточены на анархистах, полиции, «Стене мам», «Стене ветеранов», местном правительстве, Дональде Трампе, федеральных агентах и на возможном введении в город подразделений Национальной гвардии. Неудивительно, что следить за действующими лицами этой истории становится сложно.

Редакция Telegram-канала «ЧВК Медиа» разбиралась в причинах и последствиях неутихающих протестов.

Итак, что же на самом деле происходит в Портленде? Например, сюжеты о местных протестах, которые выпускают национальные или зарубежные СМИ, не освещают в достаточной степени все, что происходит в крупнейшем городе штата Орегон. Президент США Дональд Трамп и вовсе рисует мрачные картины хаоса и заявляет, что Портленд был бы разрушен до основания и сожжен дотла, если бы не вмешательство федеральных властей.

If the Federal Government and its brilliant Law Enforcement (Homeland) didn’t go into Portland one week ago, there would be no Portland -- It would be burned and beaten to the ground. If the Mayor and Governor... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2020

Но важно отметить, что, хотя в Портленде по большей части царит мирная обстановка, не все протестующие выступают за справедливость и проведение реформ. Кроме тех, кто борется за прекращение систематического расизма и насилия со стороны полиции, есть и такие, кто призывает к хаосу. Внимание СМИ зачастую сосредотачивается на второй, малочисленной категории, что оттесняет на задний план мирных протестующих.

Чтобы понять, что происходит, необходимо разобраться в контексте, ответив на несколько вопросов.

Почему Портленд?

Портленд — самый крупный город штата Орегон с населением в 655 тысяч. Население Портленда было и остается преимущественно белым. В 1940 году белые составляли более 98% населения города. В 2009 году Портленд занимал пятое место по процентному соотношению белых жителей среди 40 крупнейших американских городов. Некоторые ученые отмечают, что северные штаты тихоокеанского побережья в целом являются «одним из последних белых бастионов США». Портленд не только остается «белым», но и миграция белых в Портленд непропорционально высока. Согласно переписи 2010 года, 71% населения города — белые, афроамериканцев всего 6,3%.

Казалось бы, с учетом таких демографических показателей Портленд не мог стать одним из условных центров протеста в поддержку черного населения США, но если пристальнее взглянуть на историю штата и его крупнейшего города, а также на его белое население, то ситуация станет понятнее.

Ежегодно в Портленд приезжают тысячи молодых людей со всей Америки. Типичный портрет нового жителя — это белый парень или девушка в возрасте от 20 до 30 из «вымирающих» городов северо-востока и среднего запада США, движимые мечтой основать свою рок-группу, открыть кофейню или крафтовую пивоварню. Благодаря таким мечтателям за Портлендом прочно закрепилась слава «хипстерского» города. Этот образ удачно обыгрывается в американском сериале «Портландия», который выходил на экраны с 2011 по 2018 гг. В нем город предстает как своеобразная хипстерская столица мира, практически все жители которой являются вегетарианцами, помешаны на велосипедах, инди-роке, фотографии, экологии и так далее. Например, в одном из эпизодов главные герои приходят в ресторан, где хотят заказать цыпленка, но перед этим выясняют у официантки его биографию до мельчайших подробностей.

Разумеется, создатели сериала преподносят все это в утрированной форме для достижения комического эффекта, однако высокие зрительские рейтинги и положительные оценки критиков подтверждают, что Портленд считается «раем для хипстеров» не без причины.

В 1960-х годах, после расцвета контркультуры в Сан-Франциско, в Портленде начала укореняться субкультура хиппи. Этот период отмечен появлением большого числа экологических и общественных активистов, отстаивающих, в частности, права индейцев и секс-меньшинств.

Местные власти серьезно относятся к вопросу планирования и развития города. Портленд часто получает титул самого зеленого города Америки, а в одном из рейтингов, составленном в 2010 году, он занимает второе место в списке самых экологичных городов мира после Рейкьявика.

Конституция штата Орегон защищает право на свободу слова. Так, Верховный суд штата в 1987 году постановил, что полное обнажение и приватные танцы в стрип-клубах являются выражением свободы слова. В связи с тем, что, по некоторым оценкам, в Портленде расположено больше стриптиз-клубов в расчете на душу населения, чем в Лас-Вегасе или Сан-Франциско — город даже получил прозвище «Порнленд». Там даже проводилась апробация закона штата, запрещающего публичное оскорбление другого лица с целью предотвращения потенциального насилия, однако Верховный суд штата единогласно отклонил его принятие, так как подобный закон мог бы привести к ограничению свободы слова.

В октябре 2009 года журнал Forbes назвал Портленд третьим городом в США по уровню безопасности жизни.

Совокупность этих и некоторых других факторов привела к тому, что в городе сформировалась относительно многочисленная и молодая прослойка образованных белых американцев, которым не чужды проблемы расизма, сексуальных меньшинств, экологии. И строгое соблюдение властями права жителей на свободу слова, помноженное на максимализм, свойственный молодежи, и давнюю историю социального активизма населения Портленда, привело к тому, что местные демонстранты решили продолжать акции протеста до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Что пишут о Портленде федеральные СМИ?

После убийства Джорджа Флойда полицией Миннеаполиса в городах по всей стране начались акции протеста, которые американские СМИ назвали самыми многочисленными за всю историю США. На пике массовости протестов, который пришелся на первую неделю июня, в Филадельфии за один день на улицы вышли, от 50 до 80 тысяч человек, в Чикаго – около 20 тысяч, в Сан-Франциско – около 10.

В Портленде в этот период количество демонстрантов достигло отметки в 8 тысяч (около 1,2%). К концу июня, когда интенсивность акций протеста стала снижаться, внимание общественности в основном было приковано к Автономной зоне Кэпитол-Хилл в Сиэтле, штат Вашингтон.

После того, как автономия была упразднена 1 июля местными властями, СМИ переключились на Портленд в соседнем Орегоне, где протестные акции стали проходить по ночам, причем некоторые из них приобрели насильственный характер. К началу июля численность протестующих постепенно снизилась до нескольких сотен.

Всеамериканская борьба с памятниками конфедератам и рабовладельцам не обошла стороной и Портленд. После того, как Трамп издал указ о защите статуй, в город прибыли федеральные агенты ряда структурных организаций Министерства внутренней безопасности: Службы маршалов, Федеральной службы охраны, Таможенно-пограничной службы и Отдела расследований по делам национальной безопасности.

С их прибытием ситуация в городе только накалилась. Численность протестующих стала расти.

The New York Times опубликовал полные драматизма снимки протестных акций, которые напоминают съемки пост-апокалиптического фильма. Заголовок на сайте канала Fox News, описывающий недавние события, гласит: «Протестующие в Портленде нахлынули в полицейский участок, призывая сжечь его». Издание New York Post сообщило, что протесты в Портленде «не преследуют никакой цели, кроме насилия и анархии».

Как видит ситуацию местная пресса?

В середине июля местная ежедневная газета The Oregonian опубликовала своего рода фотоэкскурсию по городу в противовес мрачным репортажам федеральных СМИ. Из материала становится понятно, что днем в Портленде все еще царит спокойствие; семьи гуляют по улицам, а мирные протесты продолжаются без инцидентов. Но ночью картина меняется — между силовиками и небольшим количеством демонстрантов вспыхивают стычки. Авторы статьи заключают, что многие медиа делают акцент на достаточно редких эпизодах насилия, тем самым отвлекая внимание от более масштабного послания, которое пытаются донести тысячи людей, участвующих в акциях протеста.

Каковы реальные масштабы протеста?

Для тех, кто не знаком с планировкой Портленда, это также создает искаженное представление о происходящем в городе. Сторонний обыватель с подачи СМИ видит картины хаоса и представляет себе, будто целый город находится в осаде и повсюду царит насилие. В реальности изображения, заполонившие новости и социальные сети, сделаны почти исключительно в девяти кварталах, окружающих городской Центр правосудия и здание федерального суда имени Марка О. Хатфилда.

Без этого контекста изображения и видеоматериалы о насилии могут быть искажены любым удобным способом. Для Трампа подобные изображения послужили поводом для отправки федеральных агентов в Портленд и другие города, возглавляемые мэрами-демократами. Более того, по официальным данным, в Портленд прибыли всего 114 федеральных агентов. И если принять на веру масштабы беспорядков, о которых говорят федеральные власти и СМИ, то вряд ли такое количество силовиков способно коренным образом повлиять на ситуацию.

Чего хочет президент?

Федеральные агенты прибыли в Портленд по распоряжению Трампа в начале июля, когда вся страна праздновала День независимости. СМИ наперебой стали сообщать о силовиках, увозящих протестующих в машинах без опознавательных знаков.

Местные власти потребовали от президента отозвать федеральных агентов, но их требования не были услышаны. Зачем Трамп вообще их послал? Есть веские основания полагать, что такой шаг стал частью борьбы за сохранение президентского кресла. Идея спровоцировать конфронтацию и раздуть масштабы происходящего, чтобы создать образ президента, который твердой рукой восстанавливает «законность и порядок» отнюдь не нова и не раз доказывала свою эффективность в ходе президентской гонки. Но окупилась ли эта, с позволения сказать, авантюра?

С тех пор как Трамп отдал приказ на отправку федеральных агентов в Портленд, его избирательная кампания сфокусировалась на последующих кадрах насилия и громких заголовках. Его штаб потратил миллионы долларов на производство зловещей телевизионной рекламы, чтобы посеять страх в потенциальных избирателях и обосновать принимаемые им меры. В прицеле этой рекламы оказались города, возглавляемые демократами. Таким образом Трамп пытается сократить отставание в рейтинге от своего главного соперника Джо Байдена. Сюжет одного из рекламных роликов строится на том, что в случае если Байден победит в выборах, то США ждет хаос и анархия. В кадре показан пустой полицейский участок, автоответчик сообщает звонящему, что из-за сокращения финансирования никто не может принять звонок, но ему обязательно перезвонят приблизительно через пять дней.

Даже после того, как губернатор Кейт Браун заключила соглашение с вице-президентом Майком Пенсом и другими высокопоставленными чиновниками администрации президента о начале вывода федеральных агентов из Портленда, Трамп продолжил использовать риторику устрашения. В тот же день, когда было объявлено о выводе силовиков, он написал в Twitter, что если бы «потрясающие» федеральные агенты не вошли в город неделю назад, то «больные и сумасшедшие анархисты и агитаторы» из Портленда и Сиэтла «разрушили и сожгли бы города дотла». Следом президент США пообещал уничтожить «Вирус» (сложно сказать, имелся в виду коронавирус или это метафора для описания протестов) и привести страну к «Золотому Веку», попутно назвав кандидата в президенты Джо Байдена «сонной марионеткой левых».

The Fake News Media is trying to portray the Portland and Seattle “protesters” as wonderful, sweet and innocent people just out for a little stroll. Actually, they are sick and deranged Anarchists & Agitators who our great men & women of Law Enforcement easily control, but who... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2020

Какова реакция местных властей?

Официальные лица штата и города выступили резко против присутствия федеральных агентов, назвав их действия «неконституционной агрессией» и «оккупацией». Сенатор от Орегона и член Демократической партии Рон Вайден описал происходящее «военизированной штурмовой операцией». Заместитель начальника полицейского бюро Портленда заявил, что местная полиция не просила федеральную власть о помощи и прибытие силовиков только усложняет ситуацию. Губернатор штата Орегон и член Демократической партии Кейт Браун и вовсе обвинила Трампа в злоупотреблении властью.

This political theater from President Trump has nothing to do with public safety. The President is failing to lead this nation. Now he is deploying federal officers to patrol the streets of Portland in a blatant abuse of power by the federal government. https://t.co/PdlZkmW0mQ — Governor Kate Brown (@OregonGovBrown) July 16, 2020

Однако, у местных жителей есть повод обвинить власти Портленда и Орегона в лицемерии. 30 июня губернатор Браун подписала закон, запрещающий органам правопорядка использовать слезоточивый газ, за исключением ситуаций, когда полиция объявляет протесты беспорядками. В таком случае полицейские обязаны предупредить протестующих о намерении применить его. Этот закон был нарушен буквально через несколько часов после подписания. В ответ активисты подали иск против городских властей.

Поэтому, когда несколько недель спустя мэр Портленда Тед Уилер сам пострадал от слезоточивого газа, который применили федеральные агенты, протестующие не выразили сочувствия своему градоначальнику, назвавшему действия силовиков «нападением на нашу демократию».

Mr. President, this is an attack on our democracy.https://t.co/KGGBTI49eu — Mayor Ted Wheeler (@tedwheeler) July 17, 2020

Чего добиваются и уже добились протестующие?

Ключевые требования участников акций протеста в Портленде включают сокращение финансирования полиции на 50%, решение проблемы неравенства доходов и вывод федеральных агентов из города.

Некоторые из этих требований в той или иной степени были удовлетворены. Так, 17 июня городской совет Портленда принял бюджет города на 2020-21 годы, предусматривающий сокращение финансирования местной полиции на 15 миллионов долларов (до начала протестов было предусмотрено увеличение на 3 миллиона долларов). Городские власти также запретили использование удушающих приемов при задержании и убрали полицейские наряды из школ. Неделю спустя власти штата приняли шесть законопроектов о реформе полиции, касающихся ее численности и подотчетности.

Портленд — жертва пропаганды и политических игр

Именно такой вывод напрашивается после детального изучения происходящего. По одну сторону баррикад находятся от нескольких сотен до тысячи хипстеров-мечтателей, которые (по их мнению) пытаются изменить свой город к лучшему и преодолеть комплексы, порожденные расистским прошлым своей страны, штата и города, порой проявляя агрессию в отношении представителей правоохранительных органов.

По другую сторону — полиция и федеральные агенты, которые выполняют приказы и действуют согласно инструкциям, когда протест выходит за мирные рамки.

Масла в огонь подливают журналисты, которые в погоне за рейтингами серьезно искажают факты, смещая фокус на отдельные инциденты и преувеличивая масштабы происходящего.

Но все это лишь фон и маленький эпизод предвыборной борьбы в США. По мере приближения президентских выборов накал страстей только усилится, оппоненты продолжат делать попытки заработать политический капитал на ситуации в стране. Так было и раньше, только в этом году победит тот, кто лучше использует две самые важные в Соединенных Штатах темы: коронавирус и антирасистские протесты.