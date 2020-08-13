Отец Цоя отреагировал на использование его песен протестующими белорусами

Санкт-Петербург, 13 августа. Отец Виктора Цоя Роберт рассказал, почему именно песни его сына стали символом протеста в Белоруссии.

Легендарное «перемен требуют наши сердца» можно услышать не только в каждом белорусском городе, но и у зданий посольств республики в России. Живущие в России белорусы собираются у представительств республики и затягивают одну за другой песни группы «Кино».

«Очевидно, его песни подошли к данному моменту. Это говорит о том, что композиции действительно имеют содержательное значение. Но я сам не слежу за протестами, я политикой мало занимаюсь», — рассказал Роберт Цой в комментарии kp.ru.

Он отметил, что вовсе не против, что протестующие исполняют песни его сына. Он признался, что не знал о том, что белорусские госканалы собирались поставить в эфир песни Цоя 15 августа ― в честь 30-ой годовщины смерти исполнителя, но решили отказаться.

«Вообще, Белоруссия для нас братская республика. В нашей стране и в любой другой стране есть контра, которая выступает против режима, строя, власти. Выступления носят разный характер: тихий, шумный, демонстрации. Это наша жизнь такая», — добавил отец музыканта.

Ранее сообщалось, что акцию памяти музыканта Виктора Цоя проведут в ночь на 15 августа в Петербурге. В рамках шоу «Поющие мосты» петербургский Дворцовый мост разведут под симфоническую музыку.