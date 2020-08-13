В Москве обнаружили расчлененное тело женщины в пакетах

Москва, 13 августа. В московской квартире нашли расчлененные части тела женщины, расфасованные по пакетам. Об этом стало известно от представителя столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлии Ивановой.

Как сообщает ТАСС, погибшая была обнаружена полицией 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару. Женщине был 41 год, ее личность уже установлена. Также известно, что в квартире вместе с ней находился ее муж.

Возбуждено дело об убийстве. Следователи проверяют мужа погибшей на причастность к преступлению.

Ранее за убийство с последующим расчленением было возбуждено уголовное дело в Санкт-Петербурге. Обвиняемой стала 26-летняя Марина Кохал, жена рэпера Александра Юшко, выступающего под псевдонимом Энди Картрайт. Супруга музыканта заявляла, что ее муж скончался за несколько дней этого от передозировки. Якобы чтобы уберечь рэпера от «бесславной смерти», Кохал расчленила тело мужа, а останки разложила по пакетам и хотела спрятать. Позже она позвонила адвокату, который и сообщил о случившемся в полицию.