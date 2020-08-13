Малыш перегрелся: симптомы солнечного удара у ребенка и правила первой помощи

Ребенок радостно играл на солнце и вдруг стал вялым, жалуется на плохое самочувствие. Это может быть признаком солнечного удара. Что делать родителям? Как распознать солнечный удар? В чем его опасность, и какую помощь нужно оказать крохе на месте? Слово — экспертам Клиники МЕДСИ.

Причины солнечного удара у детей

«Солнечный удар развивается при прямом воздействии солнечных лучей на голову ребенка, — говорит врач-дерматолог Лусинэ Авагян. — Солнце нагревает не только поверхность кожи, но и глубокие ткани, в том числе головного мозга, что приводит к тяжелым последствиям».

При избытке тепла кровеносные сосуды мозга наполняются кровью, возникает отек. Увеличение тканей в объеме сдавливает мозговое вещество, его клетки испытывают колоссальную нагрузку. Некоторые не выдерживают: из-за недостатка кислорода и избыточного давления нейроны погибают. Это нарушает работу не только мозга, но и организма в целом. Страдают дыхательная, кровеносная, нервные системы, поэтому помощь ребенку при солнечном ударе требуется незамедлительно.

«Дети до трех лет особенно подвержены солнечному удару, — уточняет врач-педиатр Элина Абдужабарова. – В этом возрасте механизмы терморегуляции еще несовершенны. Родителям нужно внимательно следить за состоянием ребенка на солнце, и при первых признаках солнечного удара вызывать врача».

Солнечный удар — симптомы у ребенка

Перегрев происходит, если малыш долгое время находится на солнце без панамки. Первый признак — покраснение кожи на лице. Срочно бить тревогу нужно, если ребенок пожаловался на:

потемнение или «мушки» в глазах;

шум в ушах;

головокружение;

головную боль.

Температура при солнечном ударе у ребенка может подниматься до 40 градусов, причем горячей будет не только голова, но и все тело.

Дети младшего возраста, в 2-3 года, часто не могут описать свое состояние, но стараются привлечь внимание родителей. Всем своим видом они показывают, что им плохо: становятся плаксивыми, просятся на руки. Веселый и суетливый малыш вдруг становится сонливым, пытается уйти от других детей.

Дети старшего возраста, 5-7 лет, как правило, уже могут рассказать о плохом самочувствии. Поэтому родителям стоит прислушаться, если ребенок вдруг сообщил о том, что чувствует себя странно, не как обычно.

Особую опасность представляет солнечный удар для грудничков. Строение головы детей первого года жизни таково, что мозговые ткани в области родничка практически не защищены костной и перегреваются очень быстро. Солнечный удар может развиться в течение нескольких минут прямого воздействия лучей солнца на голову крохи. А его последствия могут быть крайне тяжелыми.

У ребенка солнечный удар — что делать

«Срочно вызывать скорую помощь, — комментирует врач-дерматолог Лусинэ Авагян. – И не дожидаясь врача, оказывать первую помощь самостоятельно».

1. Перенесите ребенка в тень. Нужно отсечь фактор, который привел к солнечному удару, и исключить дальнейший перегрев. По возможности, занесите ребенка в прохладное, кондиционируемое помещение. Если такового поблизости нет, спрячьтесь в тени деревьев.

2. Разденьте. Важно обеспечить интенсивную теплоотдачу тела, а этому будет мешать любая, даже самая тонкая одежда. Снимайте всю, что есть на ребенке, и начинайте охлаждать его.

3. Приложите холодный компресс. Важно добиться охлаждения тканей, окружающих головной мозг, а для этого – прикладывать прохладные компрессы ко лбу. Лед не нужен, достаточно смочить прохладной водой платок или полотенце. Каждые две-три минуты смачивайте компресс снова, не допуская его нагревания. Продолжайте прикладывать прохладную ткань к голове до приезда врачей.

4. Обрызгайте ребенка водой. Это поможет охладить тело. Вода не должна быть слишком холодной, безопасная температура 20-25 градусов.

5. Не позволяйте ребенку двигаться. Если малыш пытается встать, значит, состояние не критично, но это не значит, что ситуация не усугубится. Попросите его лежать спокойно и не двигаться, пока вы прикладываете к голове компрессы. Любое движение заставляет тело вырабатывать тепло, а лишнее тепло крохе сейчас совсем не нужно.

6. Следите за состоянием. Если малыш потерял сознание или говорит бессвязно, не может сконцентрировать взгляд, поднимите его ноги выше головы, подложите под них сумку, свернутое в несколько слоев полотенце или попросите кого-то из близких подержать их так на коленях. Приток крови от ног к голове обеспечит питание клеток мозга и предупредит кислородное голодание.

7. Поите водой. При перегреве развивается обезвоживание, кровь становится густой и не может нормально циркулировать по сосудам. Это усугубляет последствия кислородного голодания клеток мозга и не позволяет телу эффективно отдавать тепло. Часто, каждые пять минут прикладывайте к губам ребенка бутылку с прохладной, негазированной питьевой водой и просите сделать пару глотков.

Важно обеспечить приток свежего воздуха к малышу. Не давайте окружающим стоять рядом плотным кольцом, попросите всех отойти в сторону. Возьмите полотенце или журнал и обмахивайте им ребенка.

Солнечный удар у ребенка — что делать нельзя

«Категорически запрещено окунать ребенка в холодную воду, — отмечает врач-дерматолог Лусинэ Авагян. — Кровеносные сосуды на фоне перегрева расширены, и резкий перепад температур может обернуться переохлаждением организма».

Вода для обтираний и компрессов должна быть умеренно прохладной. Протирание льдом, холодные компрессы или купание в холодной морской, речной воде могут вызвать воспаление легких.

Нельзя протирать ребенка спиртом, укусом для охлаждения. Такие обтирания вызовут отравление детского организма и усугубят состояние. Не имеет смысла давать и жаропонижающие средства, так как повышение температуры вызвано не инфекцией.

Экстренные случаи

Ребенок потерял сознание . Используйте нашатырный спирт. Смочите ватку и поднесите на несколько секунд к носу. Храните нашатырный спирт в аптечке в автомобиле и всегда берите с собой, когда отправляетесь отдыхать на природу или на море.

. Используйте нашатырный спирт. Смочите ватку и поднесите на несколько секунд к носу. Храните нашатырный спирт в аптечке в автомобиле и всегда берите с собой, когда отправляетесь отдыхать на природу или на море. У малыша началась рвота. Важно не допустить попадания рвотных масс в дыхательные пути, иначе кроха может захлебнуться. Поверните его на бок и положите под голову полотенце.

Важно не допустить попадания рвотных масс в дыхательные пути, иначе кроха может захлебнуться. Поверните его на бок и положите под голову полотенце. Ребенок не дышит. Срочно начинайте реанимацию: делайте массаж сердца и искусственное дыхание. Иначе жизнь малыша не спасти.

Тактика лечения солнечного удара у ребенка определяется степенью поражения. В легких случаях достаточно первой помощи на месте: охладить, напоить, обеспечить покой. В тяжелых может потребоваться госпитализация и лечение в стационаре.

Как не допустить солнечный удар у ребенка

«Старайтесь не находиться на улице в жару, с 10 утра до 5 часов вечера, — советует врач-педиатр Элина Абдужабарова. – В это время опасно играть на пляже или гулять под палящим солнцем. Детям в жаркую, солнечную погоду нельзя находиться на улице без головного убора дольше 30–60 минут. Этого времени достаточно для получения солнечного удара».

Одежда крохи должна быть легкой, из натуральных, дышащих тканей. На голове — обязательно шляпка, панама или светлая кепка. Регулярно предлагайте ребенку воду, когда гуляете летом на улице или отдыхаете на пляже. И не забывайте о правильном питании: жареная, калорийная, богатая углеводами еда способствует повышению температуры тела, тогда как овощи и фрукты помогают терморегуляции организма.