Килинкаров назвал Кравчука «человеком дождя», петляющим «между капелек»

До тех пор, пока не станет ясно, кто будет возглавлять США после 2020 года, ждать «подвижек» по Минским соглашениям нет никакого смысла. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе и первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает возможности переноса площадки, на которой 18 августа должны были встретиться уполномоченные представители лидеров стран — участниц «нормандского формата», из Минска в столицу другой страны. Например, в Швецию.

«Проблема-то не в площадке, а в том, что нет предмета для диалога, — считает Килинкаров. — По крайней мере, те заявления, что я слышал от господина Кравчука, а также его фантазии по поводу хода переговоров, позволяют мне сделать вывод о том, что ни о чем конкретном он в итоге договариваться не станет. В конце концов, разве важно, где именно будет происходить общение между членами контактных групп?»

Политик также отметил, что найти новую площадку для переговоров до 18 августа вряд ли удастся: для этого потребуется задействовать дипломатию самого высокого уровня, а пяти дней тут явно не хватит. К тому же потребуется заново продумать вопрос безопасности. Представители «нормандской четверки» должны быть надежно защищены от покушений и провокаций, а службы безопасности Белоруссии в этом плане всегда были на высоте.

«Кроме того, я нигде не слышал, что минская площадка уже закрыта, — добавил экс-депутат Рады. — Пока мы видим только заявления бывшего президента Украины. К тому же всегда остается возможность провести встречу в онлайн-формате, как это повсеместно делается в связи с карантинными мерами. Очень важно то, как пройдет первый диалог, но зная Кравчука, предположу, что пройдет [все] не очень [хорошо]. Это такой «человек дождя», который всю свою политическую жизнь петлял «между капелек». И с минской группой, я думаю, он будет водить такие же хороводы».

По словам собеседника ФАН, экс-глава украинского государства не наделен возможностями для принятия решений. Все, что он будет делать, так это выполнять рекомендации офиса президента и оправдывать действия Владимира Зеленского за счет своего авторитета — как первый руководитель независимой Украины.

«Мой прогноз на грядущую встречу таков: сядут, поговорят, может быть, договорятся об очередном обмене пленными, — заявил Килинкаров. — Но какого-то прорыва в минском формате до выборов президента Соединенных Штатов Америки я не вижу».

Политик отметил, что не только Кравчук не в состоянии принимать важные решения в «нормандском формате». Этого не может сделать даже сама Украина, крайне зависимая от инструкций из Вашингтона.