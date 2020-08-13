Подольская показала округлившийся живот

Москва, 13 августа. Российская певица Наталья Подольская уже не скрывает, беременность. Она показалась на публике в просторном белом платье. Поклонник разглядели у нее округлившийся живот.
Слухи о пополнении в семье музыканта Владимира Преснякова и Натальи Подольской появились после похода артистки в аптеку. Провизор рассказала, что певица купила тест на беременность.
Пресняков пока не комментирует информацию о беременности супруги. В Instagram появились фотографии с дня рождения детей сестры Подольской Юлианы.
«Как приятно дарить детям праздник!» — написала артистка.
Поклонники тепло поздравили певицу.
«Интересно, сколько человек увеличили вторую фотку, чтоб разглядеть животик», — пошутила одна из подписчиц.
«Ура, с пузиком! Здоровья вам и счастья!» — поздравила другая поклонница.
«Наталья, вы так этого хотели! Поздравляю! Искренне! От души!» — написала еще одна фанатка.
Ранее сообщалось, что Подольская кардинально сменила имидж. Она обрезала свои длинные волосы «под мальчика».