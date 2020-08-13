Назван самый доступный для летнего отдыха регион юга России

Москва, 13 августа. Летний отдых в Крыму стал самым доступным среди регионов Южного федерального округа России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма со ссылкой на результаты исследования портала «Санатории-России.рф».

Согласно данным исследования, суточная стоимость проживания, питания и лечения в крымских санаториях составляет 3,4 тысячи рублей. Таким образом Крым возглавил рейтинг самого доступного санаторно-курортного отдыха.

Вторую строчку рейтинга доступности оздоровительного летнего отдыха заняла Ростовская область, где суточное пребывание составляет 3,55 тысячи рублей. На третьем месте Краснодарский край, где отдых обходится в 3,56 тысячи рублей. Четвертую строчку заняла Астраханская область, где санаторный отдых стоит 3,65 тысячи рублей в сутки. На пятом месте Волгоградская область, где стоимость отдыха составляет 3,7тысячи рублей в сутки.

Ранее жители Крыма рассказали, как снять недорогое жилье на полуострове на время отдыха. Местные жители уверяют, что найти на полуострове бюджетные варианты можно даже в августе. Ялта, Судак и другие курорты Южного берега отличаются высокими ценами, поэтому данное направление не стоит рассматривать тем, кто желает сэкономить. Желающие арендовать бюджетное жилье могут найти его в Севастополе или Феодосии. Стоимость койко-места в севастопольском хостеле составляет около 500 рублей в сутки.