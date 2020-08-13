Москва, 13 августа. Опытные туристы рассказали, как просто обойти ограничения по ручной клади при авиаперелете. Известно, что вес и объемы личных вещей, которые может взять с собой на борт пассажир, строго ограничены.

Argumenti.ru сообщает, что чаще всего перевозчики разрешают брать в салон самолёта лишь компактную сумку и портфель с личным компьютером. При этом обычно строго регламентированы параметры ручной клади.

Нередко сотрудники авиакомпаний проверяют пассажиров на предмет соответствия их сумок установленным габаритам с помощью специальных боксов, куда кладь должна поместиться целиком — со всеми колёсиками и ручками.

Ввиду таких строгих мер гораздо практичнее брать в салон тканевые сумки. Они легче принимают различные формы, и их будет гораздо проще поместить в проверочный бокс. Еще один секрет в том, что для компактности кладь рекомендуется дополнительно стянуть ремнями. Так она уменьшится в размерах и у вас появится шанс пронести ее на борт.

Кроме того, сообщалось, что новые ограничения на размеры ручной клади ввела Турция. Главная дирекция гражданской авиации страны сообщила, что в салон можно будет взять ручную кладь — рюкзак или наплечную сумку — при условии, что их размеры будут «сопоставимы с женскими сумочками». Новые правила обусловлены социальной дистанцией, введенной из-за пандемии коронавируса.

Ранее стала известна причина грубого обращения грузчиков с багажом пассажиров авиарейсов. Анонимный грузчик рассказал, что время загрузки и выгрузки весьма ограничено, поэтому иногда сумки тяжелее 40 килограммов приходится швырять на ленту. Также стало известно, какую деталь багажа чемоданов грузчики считают лишней. Работник с 11-летним опытом отметил, что его коллег раздражают прикрепленные к чемоданам разноцветные бирки.