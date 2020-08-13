Эксперты Роскачества оценили российское вино



Симферополь, 13 августа. Жители России стали все чаще предпочитать вино крепким алкогольным напиткам. Специалисты уверены, что это связано с улучшением качества продукции. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель руководителя Российской системы качества Илья Лоевский.

«Относительно улучшения качества, то очень зависит от типа вина. Но в общем и целом мы сравнивали год к году – 2018-й к 2019-му – и 4,53% улучшения общей оценки по всем винам выборки по стране», – такие цифры озвучил Лоевский.

Ежегодно Минпромторгом, министерством сельского хозяйства и Российской системой качества реализуется проект «Винный гид России». Он разработан для поддержки винодельческой отрасли и продвижения отечественной продукции. Согласно проекту, напитки оцениваются по 11 критериям.

«Мы видим тренд на смещение потребления к вину от более крепких алкогольных напитков. Это отрадно видеть. Мы видим повышение осведомленности и разумности потребителя, который делает осознанный выбор в пользу качественного товара», – рассказал Лоевский на пресс-конференции в Крыму.

По его словам, Роскачество зафиксировало незначительный рост потребления вина в стране. Ранее специалисты ВЦИОМ выяснили, что 24% россиян предпочитают красное вино. 11% выбирают белое, еще 10% респондентов заявили, что любят напиток разных цветовых характеристик. Половина опрошенных заявили, что не употребляют вино. В ноябре прошлого года Роскачество опубликовало рейтинг самых качественных вин в стране. В список вошли 350 вин дешевле 1000 рублей.

