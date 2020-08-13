В АТОР рассказали, как уехать из России за границу

Сезон отпусков в самом разгаре, и многие не прочь отдохнуть на зарубежных курортах. Тем более, что в августе после долгого закрытия границ из-за коронавируса Россия возобновляет международное авиасообщение с тремя странами — это Турция, Танзания и Великобритания. Есть ли ограничения при выезде для российских туристов? Что с собой нужно брать за рубеж? В каком случае придется сдавать тест на коронавирус в аэропорту? Эти и другие вопросы корреспондент Федерального агентства новостей обсудил с вице-президентом Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрием Гориным.

Об открытии границ с другими странами сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин еще 24 июля. Как он объяснил, власти руководствовались эпидемиологической обстановкой и показателями заболеваемости. Однако есть некоторые нюансы, которые нужно учитывать перед вылетом. Дмитрий Горин советует туристам обращать внимание на рекомендации, которые есть как с российской стороны, так и с зарубежной.

«При планировании путешествия нужно учитывать вопросы, связанные с предоставлением справок, тестов на коронавирус, заполнением соответствующих анкет, наличием или отсутствием виз в стране пребывания. Необходимо брать во внимание возможности транзитного путешествия через третью страну. Вся эта актуальная информация есть на сайтах посольств. Ее также периодические обновляет АТОР, Ростуризм и Министерство иностранных дел РФ. При этом каждая страна уникальна по своим правилам, они меняются очень часто», — рассказал Горин в интервью ФАН.

Собеседник ФАН напоминает, что сейчас есть ограничения на выезд за границу. В частности, сотрудники аэропортов при прохождении паспортного контроля могут измерить гражданам температуру. Есть определенные нормы, при которых путешественника могут отправить на тестирование.

«Во всех странах порог температуры различный. Например, в Турции этот показатель равен 37,8 градусам, в российских аэропортах — 37,1 и выше. В случае ее превышения происходит экспресс-тестирование. В ряде стране оно бесплатное, а где-то платное. Эту информацию нужно уточнять», — пояснил Горин.

По словам вице-президента АТОР, пассажиру в перевозке может отказать авиакомпания в случае «повышенной температуры или при ярко выраженных симптомах заболевания».

«В этой ситуации также можно пройти экспресс-тест. Бывают спорные ситуации, когда при прохождении пограничного контроля в стране прибытия тоже могут выборочно провести проверки. Но сейчас все путешествуют со страховкой, которая покрывает лечение от коронавируса», — отметил Горин.

Если вы собираетесь с страну, с которой Россия еще не восстановила международное авиасообщение, то лучше сделать справку на английском языке об отсутствии коронавируса, говорит собеседник ФАН.

«Эти документы нужно заранее готовить. Сейчас через третьи страны можно организовать путешествие на Мальдивы, в Объединенные Арабские Эмираты, на Кубу, в Мексику и Доминикану», — добавил Горин.

Ранее из аэропорта Шереметьево вылетел первый авиарейс в турецкую Анталью после приостановки международного авиасообщения на фоне пандемии коронавируса. Авиасообщение России со Стамбулом открыто с 1 августа. С 10 августа для россиян открыты еще три турецких направления — Анталья, Бодрум и Даламан.