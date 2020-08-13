МИД РФ предупредил Восточную Европу о последствиях размещения военных США

Москва, 13 августа. Москва призывает партнеров в Восточной Европе взвесить риски и подумать о последствиях размещения на своей территории военных США на ротационной основе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«В настоящий момент речь идет о появлении фактически на постоянной основе значимых контингентов США и их союзников в Восточной Европе — то есть там, где их никогда раньше не было​​​. То, что такое присутствие казуистически называется некой непрерывной ротацией, сути дела абсолютно не меняет», — подчеркнула она на брифинге в четверг.

Захарова отметила, что если Вашингтон реализует свои намерения, под угрозой окажется один из пунктов основополагающего акта Россия-НАТО 1997 года.

По ее словам, сложившаяся ситуация говорит о том, что США и их союзники по альянсу намерены и дальше создавать напряженность по линии соприкосновения с Россией в ущерб интересам европейской безопасности.

«Понятно, что такие провокационные поползновения не останутся без должного ответа со стороны России», — предупредила дипломат.

Она призвала учитывать это власти тех восточноевропейских стран, «которые днем и ночью думают, что бы такое еще придумать на направлении русофобии, зазывая американских солдат».

Ранее министр обороны США Марк Эспер объявил, что из Германии будут выведены в общей сложности около 12 тысяч американских военных, которые частично передислоцируются в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию. Он указал, что Штаты намерены и далее наращивать силы на восточном фланге блока, и в связи с этим назвал решение по ФРГ «повышением боеспособности альянса».

Фактически таким образом США продолжают реализовывать свою стратегию по «сдерживанию» России, хотя последняя не намерена вступать в военное противостояние и неоднократно говорила об этом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя озабоченность Вашингтона мнимой опасностью, подчеркивал, что Россия не представляет угрозы для стран Европы, поэтому чем меньше на континенте солдат США, тем лучше.

Он отметил, что «после прекращения блокового противостояния времен холодной войны нет никаких очевидных реальных опасностей и угроз, а эфемерные угрозы можно выдумывать сколько угодно».