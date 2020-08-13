Эксперт объяснила, как сократить на 50% размер коммунальных платежей

Санкт-Петербург, 13 августа. Исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева объяснила, как можно добиться снижения размера коммунальных платежей.

Разворотнева выступила в эфире Медиацентра «Патриот» на тему «Как не переплачивать за коммунальные услуги?»

«Основная часть переплаты происходит не в связи со стоимостью тарифов, а в связи с объемом потребления услуг. В нашей стране тарифы на коммунальные услуги ниже, чем в Германии и Франции, но платим больше — за ремонт и прочие расходы, потому что не экономим. Поэтому, чтобы снизить размер коммунальных платежей, нужно сократить объемы потребления услуг — тепла или электроэнергии, которые вам не нужны», — рекомендует эксперт.

По словам эксперта, правительство успешно сдерживает рост тарифов на коммунальные услуги, но мы сами выбрасываем деньги на ветер.

«Мы переплачиваем 15–20% коммунальных услуг, потому что открываем форточки, чтобы не жарко было, оставляем свет в помещениях, которыми не пользуемся. Чтобы контролировать размеры потребления, можно поставить датчики движения, которые позволят экономить свет в комнатах, где нет никого. Можно купить бытовую технику класса «А», которая будет экономить энергию. Можно выключать воду, пока вы чистите зубы и ею не пользуетесь. Можно, в конце концов, отодвинуть холодильник от батареи, чтобы он потреблял меньше электричества, и вымыть окна, чтобы светлее было», — дает Разворотнева несколько советов по правилам экономии.

Но важнее, по ее мнению, оборудовать жилое помещение и места общего домового пользования датчиками, которые будут дозировать расход тепла и энергоресурсов, поскольку именно на них приходится основная часть ежемесячных платежей.

«Лучше всего поставить простейшую регулирующую аппаратуру. Или более сложную — индивидуальные тепловые пульты. Только установка регулирующей аппаратуры потребления тепла в доме позволяет сэкономить до 30%. Дальше можно утеплять фасады, входные группы, ставить светодиодные лампы в места общего пользования. Экономить в таком случае можно до 50% расходов», — заверяет эксперт.

Само оборудование и его установка, конечно, стоят немалых денег. Но, по словам Разворотневой, затраты на эти работы субсидируются через Фонд содействия реформированию ЖКХ.