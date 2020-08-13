Стилист Дембикова оценила новый «афростиль» Киркорова

Стилист Лина Дембикова заявила, что ее не удивляет нынешний имидж «короля поп-музыки» Филиппа Киркорова, так как все это делается для привлечения внимания и зарабатывания денег.

Ведущая программы «Перезагрузка», выходящей на телеканале ТНТ, рассказала Федеральному агентству новостей о том, почему певец продолжает ходить после премьеры нового клипа с косичками в «афростиле».

«Давайте будем откровенны: все-таки Бедросыч — персонаж эпатажный, — отметила Дембикова. — Его функции нахождения на сцене — удивлять людей, развлекать их и давать почву для обсуждения. Чем мы, в принципе, сейчас с вами и занимаемся (смеется)».

Пробудить интерес к своей персоне и пропиарить свой новый продукт Киркорову удалось, предположила собеседница ФАН.

«Он, в принципе, никогда не ограничивал себя какими-то рамками, — сказала владелица сервиса по аренде платьев Dress Up Bar. — Поэтому в данном конкретном случае лично я ничего нового для себя, как говорится, не увидела. Просто это хороший вариант эпатажа и опять же — привлечения к себе внимания».

Как артист, Киркоров свою функцию выполнил, считает стилист.

Лина Дембикова также поразмышляла о современных стандартах имиджа.

«Норма у каждого своя, и, в принципе, все здесь субъективно, — пояснила собеседница ФАН. — Если мы говорим о мужчине, который ходит в офис, то, наверное, это ненормально. А если о мужчине, который пляшет всю жизнь на сцене и поет «Зайка моя», то вполне себе адекватный поступок».

В общем, все, что ни делается звездами, главное, чтобы деньги зарабатывались, заключила Дембикова.

Ранее Филипп Киркоров и возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян выпустили клип на песню «Ролекс», который всего за сутки просмотрели в YouTube более полутора миллионов раз.