Барановская рассказала о зарплате Аршавина в «Зените»

Москва, 13 августа. Бывшая жена Андрея Аршавина, ведущая Юлия Барановская рассказала, сколько футболист зарабатывал в «Зените».

По словам Барановской, во время их знакомства у Аршавина еще не было контракта с клубом. Футболиста не выпускали на поле, и он сидел на скамейке.

«Когда ему пришел миллион? Так это я ему шепнула. Он хотел попросить у руководства гораздо меньше, но я ответила: «Ты что, больной? Проси три». Если бы не я, то у Андрея и миллиона бы не было. Но три миллиона пришли ему только через пять лет», — рассказала ведущая в интервью YouTube-каналу Gazgolder.

Барановская и Аршавин были вместе девять лет. В гражданском браке у них появилось трое детей: сыновья Артем и Арсений и дочь Яна. Пара рассталась в 2013 году, суд обязал спортсмена выплачивать алименты.

Будучи игроком «Зенита», футболист выплачивал 5 миллионов рублей на детей, но после завершения карьеры его доходы снизились. Вопрос об объеме алиментов решается до сих пор. Недавно стало известно, что адвокаты Аршавина готовятся к судам сразу с двумя его бывшими женами. Предположительно, месячное содержание рожденных Барановской наследников футболиста обходится в миллион рублей.

Ранее Барановская рассказала, как неоднократно была обманута в отношениях с футболистом.