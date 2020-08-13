Павел Сигал назвал категории пенсионеров, которым помогут новые выплаты

В течение ближайших трех лет государством предусмотрена индексация пенсий в среднем на 6-7%, что выше инфляции. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Прибавка к пенсии

Российским пенсионерам, которые старше 80 лет, будет увеличена пенсия на 5686 рублей. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

«При достижении пенсионером 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты. С 1 января 2020 фиксированная выплата была проиндексирована и составляет 5686,25 рубля», — сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

При этом никаких заявлений в фонд подавать не нужно. Прибавка будет назначаться автоматически и выплачиваться со следующего месяца после достижения 80 лет.

«Имеет значение»

Как отметил Павел Сигал, для пенсионеров любая доплата или индексация имеет значение. Люди преклонного возраста зачастую располагают скромными размерами пенсий.

«Конечно, такая доплата для людей в возрасте старше 80 лет очень значима. Особенно важно, что учитывается обстоятельство потери кормильца. Одинокий человек 80 лет и старше очень зависим от участия и помощи других людей. Кроме того, важно, что относительно недавно государство приняло решение о доплатах для людей, которые ухаживают за пенсионерами старше 80 лет», — пояснил Павел Сигал.

Как правило, заметил эксперт, пожилые люди нуждаются в дополнительном уходе и медицинских препаратах. А граждане (даже не родственники), которые ведут патронаж пенсионеров, получают трудовой стаж и дополнительный доход.

«Также стоит напомнить, что в течение ближайших трех лет государством предусмотрена индексация пенсий в среднем на 6-7%, что выше инфляции, а также разрабатываются дополнительные меры по поддержке пенсионеров и людей, находящихся в сложной финансовой ситуации (семьи с детьми, малообеспеченные граждане. — Прим. ФАН). В частности, имеется в виду индексация работающим пенсионерам, а также увеличение надбавок для сотрудников социальной службы, которые ведут патронаж одиноких и больных пожилых людей», — заключил Павел Сигал.

1 августа прошел перерасчет страховых пенсий, который коснулся более 11 миллионов россиян. Речь идет о получателях пенсии по инвалидности и старости, которые работали в прошлом году, при условии, что за них поступали страховые взносы.