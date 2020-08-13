Перечислены условия увеличения пенсий в 2020 году

Москва, 13 августа. Право на прибавку к пенсии получили россияне, достигшие в этом году 80 лет. Ставка для них повышается на величину составной части страховой пенсии, она является фиксированной и на сегодняшний день составляет 5686,25 рубля.

Причем пенсионерам для этого не нужно писать какие-либо дополнительные заявления. Прибавка им будет начисляться автоматически со следующего после даты рождения месяца, пишет Forpost.

Помимо этого, 80-летние граждане РФ могут оформить компенсационную выплата по уходу. Ее будут начислять человеку, который будет осуществлять уход. При этом он должен быть трудоспособным, не работать и не являться пенсионером. Законом также закрепляется право за двойную фиксированную выплату для инвалидов I группы (вне зависимости от их возраста).

Ранее финансист Константин Ордов рассказал, что увеличивать пенсии позволила социальная политика государства и пенсионная реформа.