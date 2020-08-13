Эксперт объяснил, почему США купились на уловку России с данными о Су-57

Спецслужбам США и их союзников по агрессивному блоку НАТО не впервой попадаться на крючок отечественных чекистов и военных разведчиков. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политический аналитик Владимир Соловейчик.

Уловка России

Военные специалисты Соединенных Штатов попались на хитрую уловку о характеристиках и боевых возможностях российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Avia.pro, который специализируется на авиационной промышленности.

Сообщается, что в попытках узнать подробные данные о Су-57 американская разведка купилась на «утку» и опубликовала о нем далекую от реальности информацию. Пентагон получил недостоверные сведения о характеристиках и боевых возможностях Су-57, о чем свидетельствуют материалы ведущих американских СМИ. В этих публикациях содержится подробное описание систем, которые никогда не могли быть установлены на современные образцы военной техники. Речь идет о давно устаревших военных комплексах.

«Учитывая тот факт, что российский истребитель Су-57 довольно сильно интересует Вашингтон, поскольку в ближайшем времени эти самолеты начнут поступать на вооружение ВКС России, сведения для американской разведки могли быть подсунуты специально», — полагают журналисты.

По их мнению, таким образом Соединенные Штаты купились на российскую уловку.

Попались на крючок

Как отметил Владимир Соловейчик, отечественные разведчики и контрразведчики — молодцы. Они четко выполнили поставленную перед ними задачу. Такого рода вещи в традициях чекистского ведомства: успешные оперативные мероприятия с целью дезинформации противника проводились еще в годы Гражданской войны сотрудниками ВЧК и разведывательного управления РККА, в межвоенный период и во время Великой Отечественной войны.

«Приятно сознавать, что хорошая традиция жива. Советская школа дезинформации реального или же потенциального противника складывалась годами. У ее истоков стояли такие крупнейшие специалисты чекистского ведомства, как Вячеслав Менжинский, Артур Артузов, Яков Агранов, Абрам Слуцкий, Абрам Эйнгорн, консультант советских органов госбезопасности и бывший генерал царской армии Владимир Джунковский. Эти традиции продолжали научно-техническая разведка ГРУ Генштаба ВС СССР и соответствующие подразделения КГБ СССР. Таким образом, спецслужбам США и их союзников по агрессивному блоку НАТО не впервой попадаться на крючок отечественных чекистов и военных разведчиков. Попались и на этот раз», — пояснил Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, американским спецслужбам и их руководству стоит сделать выводы из этой истории как по части уровня профессионализма своих сотрудников, так и по части того, с кем они имеют дело на территории России.

«Мы помним из истории отечественной разведки и контрразведки, какой неожиданностью для ЦРУ и ФБР США стали первые же действия советских чекистов после прихода на пост председателя КГБ при Совете министров СССР Юрия Андропова. Американские спецслужбы находились в плену стереотипов о том, что после хрущевского разгрома органов госбезопасности советские разведка и контрразведка не восстановятся никогда. Они ошиблись. Похоже, подобная переоценка ценностей требуется руководству ЦРУ и сейчас, в том числе в связи с данным провалом», — добавил Соловейчик.

По его словам, лидеру США Дональду Трампу предстоит накануне президентских выборов сделать выводы о том, насколько эффективно тратятся деньги американских налогоплательщиков.

«Не стоит ли поменять директора ЦРУ США и прочее руководство американского разведывательного сообщества? Не надо ли подетальнее разобраться, что творится не на словах, а на деле в американских спецслужбах?» — заключил Соловейчик.

Ранее в Совете Федерации прокомментировали заинтересованность Турции в российском истребителе пятого поколения Су-57. Сенатор Олег Морозов уверен, что Су-57 по боевым характеристикам превосходит американский F-35.