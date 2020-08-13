Эксперт рассказал, кто из россиян сможет получить кредит в банкомате

Москва, 13 августа. Граждане РФ, биометрические данные которых зарегистрированы в специальной системе, смогут получить кредит через банкомат. Об этом рассказал эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

Как сообщает телеканал «360», этот вид займа имеет свои плюсы и минусы.

«Эта технология удобна. К примеру, в транспорте — заходит человек внутрь, и если он заключил договор о биометрической идентификации, у него просто списываются деньги с карты», — объяснил Вехов.

Так же работает и оформление кредита — оперативно и без документов. Эксперт подчеркивает, что сейчас наиболее актуален вопрос, насколько новая технология будет надежна в использовании.

«Взломать можно любую систему. Технология новая, только через год-два после массовой эксплуатации можно говорить о плюсах и минусах», — считает Вехов.

Ранее сообщалось о технологии распознавания лица банкоматом для выдачи кредитов физическим лицам. Возможность применения этой технологии в кредитовании посредством банкоматов изучается сейчас в Промсвязьбанке, а также ВТБ и других кредитно-финансовых организациях.