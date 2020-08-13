Илон Маск предложил помощь протестующим в Белоруссии

Вашингтон, 13 августа. Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил помощь участникам протестов в Белоруссии.

Об этом бизнесмен написал в Twitter, в комментариях к посту одного из пользователей. Автор этого сообщения призвал «рассказать всем» информацию о протестах в Белоруссии. В твите микроблогер тегнул аккаунты Маска и Билла Гейтса.

«Любой, у кого есть голос – используйте его сейчас», — добавил пользователь.

Тут же он прикрепил видео с кадрами протестов в Белоруссии, которые сопровождаются комментариями об отсутствии Интернета в республике и жестокости, с которой белорусские силовики якобы разгоняют протестующих.

«Жаль слышать это. Чем мы можем помочь?» — спросил Маск.

В ответах к посту бизнесмена пользователи попросили его оказать финансовую поддержку протестующим, задействовать спутники Satrlink для устойчивой работы Интернета, а также использовать свою медийность, чтобы привлечь внимание к ситуации в республике.

Напомним, протесты в Белоруссии начались после президентских выборов. Несанкционированные акции быстро переросли в массовые беспорядки. Митингующих разгоняли милиция и ОМОН, используя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ. Более 6,7 тыс. человек были задержаны. По данному факту СК Белоруссии возбудил уголовное дело.