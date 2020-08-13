В Сети появились первые изображения новой Lada Facelift

Москва, 13 августа. Независимые дизайнеры Никита Орлов и Иван Десятниченко представили свое видение облика Lada Vesta Facelift для «Российской газеты».

На первых изображениях Lada Facelift видно, что автомобиль может получить агрессивный экстерьер. Изменения затронут бамперную группу, появится новая решетка радиатора, узкие рефлекторные фары, светодиодные фонари, новая форма капота, крыльев и крышки багажника.

Дизайнеры использовали металлизированный сочно-голубой цвет под названием «Мистери». Эта эмаль была рассекречена еще в 2015 году, до выпуска серийной Lada Vesta.

Ранее в Сети появились некоторые детали новой Lada Vesta Facelift. На фотографиях запечатлены только боковое стекло и блок управления стеклоподъемниками. Фотографии подтверждают, что боковое стекло Lada Vesta FL будет складываться. Оно выглядит более обтекаемым, чем у предыдущей модели, а блок управления стеклоподъемниками теперь имеет авторежим.

Изменится и интерьер модели, в компании Lada, в частности, обещали порадовать фанатов автомобиля Vesta новой передней панелью с мощной мультимедийной системой.

В июле «АвтоВАЗ» анонсировал выпуск нового универсала Lada Largus Cross в комплектации Quest. Отмечается, что автомобиль будет оснащен эргономическими передними сидениями и модернизированными колесными дисками.