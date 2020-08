Власти Афганистана готовятся к переговорам с боевиками «Талибана»

Помпео «предостерег» Лаврова от того, чего нет, переговоры между правительством и талибами могут начаться уже в это воскресенье, Иран отправил в Афганистан гуманитарную помощь, маршал Дустум поехал в Турцию. Что еще случилось в Афганистане за неделю — читайте в дайджесте Telegram-канала «Афганская голубка».

Мирный процесс

Кажется, процесс, который начался в Дохе 29 февраля 2020 года с подписания соглашения между «Талибаном»1 (запрещено в РФ) и США, движется к своему логическому завершению. Правительство Афганистана обязали освободить 5000 талибов, находящихся в афганских тюрьмах, в обмен на освобождение 1000 пленных правительственных силовиков, захваченных «Талибаном». Вопрос обмена пленными долго был камнем преткновения, но сейчас он разрешился. По крайней мере, на бумаге.

7 августа

В Кабуле состоялось открытие референдума (лойи-джирги), призванного решить участь 400 талибов, оставшихся в афганских тюрьмах.

Ранее президент Ашраф Гани говорил, что не имеет права освобождать боевиков, причастных к тяжким преступлениям, не посоветовавшись с народом, и вот теперь советуется.

На референдуме присутствовали около 3000 человек (среди них целых 700 женщин) — делегаты провинций, племенные вожди и политики.

Afghan Govt to Release Last 400 Prisoners, Talks Expected Within 10 Days

Loya Jirga approves releases of 'hard-core' Taliban#Afghanistan #Taliban #LoyaJirga #AfghanPeaceProcess https://t.co/NeC4Xf7W68 pic.twitter.com/tAhgvMcZkr — Play the Man Podcast (@PlayTheManPod) August 12, 2020

8 августа

«Талибан» считает, что США могут завершить вывод войск до президентских выборов.

«У афганского вопроса не может быть военного решения. Мы будем приветствовать участие американцев в восстановлении страны и их активность в мирных вопросах, но их военная активность должна прекратиться как можно скорее. Если это случится до выборов, мы будем им признательны», — заявил представитель политического офиса талибов в Дохе Сухайл Шахин.

Ранее Дональд Трамп говорил, что к ноябрю в Афганистане должно остаться около 4000 американских солдат.

9 августа

Проходивший в Кабуле всеафганский референдум все-таки проголосовал за освобождение 400 талибов, причастных к тяжким преступлениям.

Решения в целом сводятся к следующему:

переговоры между «Талибаном» и правительством должны начаться сразу после освобождения пленных;

иностранные боевики (если таковые найдутся) должны быть переданы их правительствам;

должны быть получены гарантии того, что освобожденные талибы не продолжат воевать против правительственных сил;

всеобъемлющее перемирие должно начаться немедленно;

принцип демократии, республиканская система и основные права граждан (особенно этнических и религиозных меньшинств) должны остаться неприкосновенными в ходе переговоров.

US-Verteidigungsminister Mark Esper hat angekündigt, Tausende Soldaten aus Afghanistan abzuziehen. Die Truppe solle auf weniger als 5000 Soldatinnen und Soldaten schrumpfen. https://t.co/oFUsTC27zs pic.twitter.com/JKasm214rE — DER SPIEGEL (@derspiegel) August 9, 2020

Марк Эспер, министр обороны США, заявил, что численность американского контингента в Афганистане к концу ноября составит менее 5000 человек.

10 августа

Межафганские переговоры могут начаться 16 августа в Дохе. Правительственную делегацию возглавит Масум Станикзай, бывший глава афганского Директората нацбезопасности.

Ранее представители «Талибана» говорили, что готовы начать диалог с правительством Гани, если 400 их боевиков, остающихся в афганских тюрьмах, будут отпущены на свободу. По итогам референдума, Гани подписал соответствующий указ об освобождении боевиков.

12 августа

«Талибан» обеспокоен возможными атаками ИГ1 («Исламское государство»1, запрещено в РФ) на своих боевиков, отпущенных из афганских тюрем (особенно из кабульской Пули-Чархи). Этим ИГ якобы хочет сорвать мирный процесс и отомстить «Талибану».

Освобождение 400 талибов, причастных к тяжким преступлениям, может начаться уже 13 августа, в четверг.

Отношения между «Талибаном» и «Вилаятом Хорасан» (ИГ) остаются противоречивыми: «паркетные» талибы из Дохи считают игиловцев идейными врагами, а вот простые — часто переходят в их ряды.

13 августа

Афганским журналистам, которые должны были сопровождать правительственную делегацию в Катар, отказано в визах. Из-за этого отъезд делегации, который был запланирован на 12 июля, перенесен на сегодня.

Терроризм и антитеррор

В то время, как руководство «Талибана» в Дохе ищет (или делает вид, что ищет) пути для диалога с официальным Кабулом, столкновения между боевиками и афганскими силами безопасности отнюдь не становятся реже, а мирные жители гибнут ежедневно. По данным МВД, за последние две недели число жертв среди них составило 122 человека убитыми и 336 ранеными. При этом возросло число терактов, за которые никто не берет на себя ответственность. Посмотрим, как выглядит афганская повседневность:

7 августа:

По меньшей мере 7 полицейских погибли и 5 получили ранения в результате атаки талибов на пост в провинции Гильменд.

Как минимум 5 человек погибли в результате взрыва самодельной бомбы в провинции Кандагар. Еще 4 местных жителя погибли, когда автомобиль подорвался на придорожной мине в той же провинции.

Не менее 12 талибов уничтожено авиаударом афганских ВВС в провинции Пактия. О жертвах среди силовиков не сообщается.

8 августа

По меньшей мере 7 человек погибли и 16 получили ранения в результате атаки боевиков на полицейскую базу в провинции Газни, сообщает МВД Афганистана.

Около 19:45 по местному времени заминированный автомобиль взорвался неподалеку от базы, после чего террористы попытались проникнуть внутрь. Все нападавшие были уничтожены.

Ответственность за нападение взял на себя «Талибан».

The Taliban carried out an SVBIED attack against an ANA outpost at Rowzah near Ghazni city yesterday, resulting in 30 casualties. Here's before/after drone pictures, as well as pictures showing the aftermath on the ground - h/t @Natsecjeff @RisboLensky pic.twitter.com/3Swj4jNp4Y — Hugo Kaaman (@HKaaman) August 9, 2020

11 августа

Шесть полицейских погибли и пять получили ранения в результате нападения талибов на КПП в провинции Нангархар.

Два солдата погибли в столкновениях с «Лашкар-а Ислам» в той же провинции.

Афганское агентство Tolo News сообщило, что с 7 по 11 августа в Кабуле ежедневно происходили взрывы. В результате 3 человека погибли и 13 получили ранения. Среди пострадавших были как мирные жители, так и сотрудники сил безопасности.

12 августа

В провинции Каписа арестован один из заключенных, сбежавший из тюрьмы в Джелалабаде во время атаки «Вилаята Хорсана» (ИГ) 2 августа.

По меньшей мере восемь сотрудников сил безопасности Афганистан убито в столкновениях с талибами в провинции Пактия.

Четыре полицейских погибли при нападении талибов на пост в провинции Бадгиз.

По меньшей мере 6 мирных жителей убиты и 11 получили ранения в результате ракетного удара правительственных войск во время боя с талибами в провинции Гор.

По официальным данным, 4 полицейских погибли и по меньшей мере 22 мирных жителя получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Фарах, административном центре одноименной провинции. По свидетельствам очевидцев, погибло как минимум 10 человек. Ответственность за произошедшее никто на себя не взял.

«Вилаят Хорасан» (ИГ) взял на себя ответственность за вчерашнюю атаку на собрание шиитов в Герате, в результате которой погибли или пострадали по меньшей мере 5 человек.

Произошедшее стало второй атакой ИГ в провинции за две недели.

13 августа

Четыре мирных жителя погибли и шесть получили ранения в результате взрыва придорожной мины в провинции Кандагар.

Два солдата Национальной армии Афганистана убиты и четыре ранены в столкновении с талибами в провинции Балх.

Что происходит между Афганистаном и другими странами?

Тут все пока сводится к оказанию гуманитарной помощи, кое-какому экономическому сотрудничеству и беседам: посла РФ с главой афганского МИД Ханифом Атмаром, а маршала Абдуррашид Дустума — с Мевлютом Чавушоглу.

10 августа

Пилотный проект транзитного коридора Иран — Афганистан — Узбекистан был запущен сегодня. Первые два грузовика, 5 августа покинувшие иранский Бандар-Аббас, пересекли афганскую границу.

Власти Ирана считают транзитные коридоры через Афганистан коротким и недорогим маршрутом от портов Персидского залива к странам Центральной Азии и надеются, что пилотный проект получит дальнейшее развитие.

#Iran, #Afghanistan & #Uzbekistan activated a Transport Corridor that will give Uzbekistan access to PersianGulf & For first time, two trucks set off from Iran's Shaheed Rajaee Port to Uzbekistan, using Afghanistan as link route:



Iran's Customs Director of Transit, Ayati. pic.twitter.com/9F4uOdzRej — Iran_Newsroom (@Iran_NewsRoom) August 11, 2020

Гуманитарный груз из Ирана прибыл в Мазаре-Шариф, административный центр провинции Балх, во вторник, 11 августа.

Предполагается, что 60 000 масок и 1100 защитных костюмов будут переданы местным госпиталям.

По официальным данным, на сегодняшний день количество инфицированных COVID-19 в Афганистане составляет 37 000.

ښه او غوړ خبر!



یو اماراتي شرکت PAL 4 SOLAR energy LLC په افغانستان کې پر ۳۰۰۰ میګاواټه لمریزې برښنا پانګونه کوي.



د دغه پانګونې تړون پرون په متحده عربی اماراتو کې د #افغانستان په سفارت کې لاسلیک شو.#DABS #Afghanistan @AfghanistanInAE pic.twitter.com/bS8KCZeZFl — NooR (@qari_noorullah) August 12, 2020

12 августа

Посол Афганистана в России Латиф Баханд отправлен в отставку на основании устного приказа президента Гани.

До назначения в Россию Баханд занимал пост главы департамента Центральной Азии в МИД Афганистана, а ранее преподавал в МГУ и работал корреспондентом «Би-Би-Си» в Москве.

Многие знали его как писателя и переводчика русской классики: именно благодаря Баханду на пушту заговорили Анна Каренина, Андрей Болконский и Григорий Мелехов.

Что стало причиной отставки, пока не известно.

Ghani fires Ambassador to Russia Dr. Bahand: By Javed Hamim Kakar on 12 August 2020 KABUL (Pajhwok): The Ministry of Foreign Affairs (MoFA) has fired Ambassador to Russia Dr. Latif Bahand on the basis of verbal orders... read more https://t.co/4oWdJhRfiH pic.twitter.com/tlY2BAWJjV — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 12, 2020

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов встретился с главой афганского МИД Ханифом Атмаром.

Сначала посол поздравил афганское правительство с успешным проведением референдума, решения которого будут важны для достижения мира и стабильности в Афганистане, затем Жирнов с Атмаром обсудили сами решения: обмен пленными между афганским правительством и талибами, сокращение насилия и прекращение огня, а также скорейшее начало межафганских переговоров.

Посол заверил, что Россия всецело поддерживает афганский мирный процесс. Ранее об этом неоднократно говорил Замир Кабулов, спецпредставитель президента РФ по Афганистану, а прошлой осенью Москва предоставляла площадку для переговоров талибов и кое-кого из афганских политических игроков.

وزارت امور خارجه می‌گوید سفیر روسیه در دیدار با حنیف اتمر سرپرست این وزارت یک بار دیگر بر حمایت کشورش از روند صلح افغانستان تاکید کرد.https://t.co/eREBmuS4KB pic.twitter.com/gmwsp1Zxco — Khaama Press (KP) (@khaama) August 13, 2020

Эмиратская компания PAL 4 Solar Energy LLС подписала с Афганистаном соглашение о строительстве солнечной электростанции мощностью в 3000 мегаватт. Большую часть электроэнергии Афганистан получает из Таджикистана, но случаются перебои: то Таджикистан сократит подачу, то талибы повредят линию. Так что генерировать энергию на территории страны — сверхважно.

13 августа

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что его страна будет «поддерживать афганских братьев и сестер в делах мирного процесса и национального примирения» и готова предоставить площадку для межафганских переговоров.

Абдуррашид Дустум, который месяц назад стал третьим в истории Афганистана маршалом, сейчас, вроде как, посещает Стамбул с деловым визитом.

Mevlüt Çavuşoğlu, Turkey’s Minister of Foreign Affairs, in a tweet about his meeting with Marshal Abdul Rashid Dostum, former VP, said that Turkey “will continue to stand by our #Afghan brothers and sisters during the peace and reconciliation process.” pic.twitter.com/4mTulHFuaL — TOLOnews (@TOLOnews) August 13, 2020

Тем временем в Вашингтоне…

8 августа

Госсекретарь Майкл Помпео «предостерег» Россию от вмешательства в дела США в Афганистане, пишет «New York Times».

Около месяца назад тот же «NYT» опубликовал материал о том, Россия якобы платит талибам за убийство американских военных в Афганистане. И Трамп, и Россия, и сами талибы эту информацию опровергли.

Для статистики: в 2019-м в Афганистане погибло 22 американских солдата, а в 2020-м целых шесть, причем трое — из-за несчастных случаев.

Но NYT продолжает упорно возвращаться к нелепой теме, а Помпео — «предостерегать» Сергея Лаврова от того, чего нет.

Pompeo says he warned Lavrov against offering bounties for U.S. soldiers https://t.co/5LjiCZNAge pic.twitter.com/VG1TeRtUTc — Andy Vermaut (@AndyVermaut) August 13, 2020

Что еще произошло в Афганистане на этой неделе?

7 августа

История жизни афганского спортсмена может быть экранизирована.

Австралийский режиссер Эдди Эрийа рассказал о планах снять фильм о тхэквондисте Рохулле Никпае, единственном олимпийском призере за всю историю Афганистана. Съемки должны пройти в Сиднее, США, Индии и Афганистане. Режиссер уверен, что история жизни чемпиона вдохновит афганскую молодежь — когда Никпай выиграл бронзу на летних олимпийских играх в 2012-м, он стал ни много ни мало национальным героем.

Для тех, кого удивит «неафганская» внешность спортсмена: Рохулла — хазареец, а представители этой этнической группы являются потомками воинов Чингисхана.

Eddie Arya, a Sydney-based renowned filmmaker has expressed his desire to produce a film on Rohullah Nikpai, the first Olympic Games medalist in the history of Afghanistan, @khaama reports pic.twitter.com/eJE8yQ5SYC — Qudratullah Rajavi | رجوی (@QudratRajavi) August 7, 2020

10 августа

Кабул готовится к фестивалю афганских кинематографистов «Ладжвард» («Лазурит»), который должен состояться в ноябре.

Для участия будут отобраны 20 драматических фильмов, 40 короткометражных фильмов, 15 документальных, 30 короткометражных документальных и пять анимационных, снятых с 2003 по 2020 год.

Правительство запланировало подобный фестиваль впервые за 52 года, прошедшие с момента создания национальной организации «Афганское кино».

