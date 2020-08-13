ВЦИОМ выяснил, что 72% россиян следят за событиями в Белоруссии

Москва, 13 августа. Большинство россиян следит за нынешними событиями в Белоруссии, свыше половины граждан считают, что избранный глава республики Александр Лукашенко сохранит власть. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи выяснили, как российские граждане относятся к итогам президентских выборов в Белоруссии и событиям, происходящим в связи с ними в стране. Оказалось, что за ситуацией в соседней республике наблюдают 72% россиян, при этом каждый пятый (18% респондентов) — внимательно.

Полностью доверяют итогам голосования 22% опрошенных, а 27% имеют противоположную позицию.

Вместе с тем более половины респондентов полагают, что протесты в стране будут подавлены, а Лукашенко сохранит власть. Такого мнения придерживаются 59% опрошенных.

«Абсолютное большинство наших соотечественников считают, что для России в целом важно то, что происходит в Белоруссии (89%). Чаще о крайней степени важности сообщают самые старшие россияне — 60 лет и старше (60%)», — сообщается на сайте ВЦИОМ.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. В них участвовали пять кандидатов, в том числе действующий лидер республики Александр Лукашенко. Он же стал победителем последнего голосования. По предварительным данным, его поддержали 64,49% избирателей.

Недовольные результатами выборов граждане после объявления первых промежуточных итогов начали выходить на улицы Минска и других белорусских городов и устраивать несогласованные протестные акции. Они продолжаются до сих пор.