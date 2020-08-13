Российский пауэрлифтер сломал колени на чемпионате Европы

Москва, 13 августа. Российский спортсмен Александр Седых сломал колени в ходе выступления на соревнованиях.

Инцидент произошел на чемпионате Европы по версии World Raw Powerlifting Federation (WRPF), который проходил в подмосковном Долгопрудном. Пауэрлифтер Александр Седых успешно выполнил приседание со штангой весом 380 килограммов. После этого спортсмен сделать подход со штангой весом 400 килограммов, однако повредил колени и едва не был раздавлен штангой. Седых был экстренно доставлен в больницу, где ему провели сложную операцию.

По словам спортсмена, ему предстоит длительная реабилитация, после которой придется заново учиться ходить.

«Все болит, но мы держимся. Какие прогнозы? Два месяца лежать, ногами не двигать! Потом заново учиться ходить и восстанавливаться. Врач сказал, что мне хорошо собрали колено, а квадрицепсы пришили двойным швом», — сказал Седых в комментарии Universe of power.

Стоит отметить, что Александр Седых является чемпионом Европы по версии International Powerlifting League и WRPF.