Танцевавшая с Лукашенко «Мисс Беларусь» призвала прекратить насилие

Москва, 13 августа. Победительница конкурса «Мисс Беларусь — 2018», депутат белорусского парламента Мария Василевич призвала прекратить насилие. Через социальные сети она обратилась к участникам протестов и сотрудникам правоохранительных органов. Это первое ее высказывание относительно ситуации в стране.

«Те, кто проявляет жестокость и насилие к беззащитным, и те, кто провоцирует беспорядки. Остановите агрессию! Посмотрите друг другу в глаза!» — сторис с таким текстом опубликовала Мария Василевич в своем аккаунте в Instagram.

Ранее президент республики Александр Лукашенко неоднократно появлялся на публике в компании победительницы национального конкурса красоты. В декабре 2018 года они танцевали на новогоднем балу. Также она составляла компанию белорусскому президенту на хоккейных матчах. После конкурса «Мисс Беларусь» Мария Василевич стала телеведущей, а позже самым молодым депутатом белорусского парламента.

Массовые протестные акции, переросшие в беспорядки начались в Белоруссии 9 августа, в день президентских выборов. Граждане выступают против официальных результатов. Напомним, по данным ЦИК республики победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,08% голосов. После опубликования первых результатов районными комиссиями на улицах белорусских городов стали собираться люди. Несанкционированные протестные акции продолжаются каждую ночь и жестко подавляются силовиками. Против протестующих используются резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Как ранее сообщало МВД Белоруссии в ходе беспорядков погиб один человек.