Агилера блеснула пикантным образом в промокшем платье

Нью-Йорк, 13 августа. Певица Кристина Агилера предстала перед поклонниками в весьма пикантном образе — без белья и в мокром платье. Звезда провела фотосессию и выложила снимок в Instagram.

Идея снимка жарким днем в бассейне, несомненно, навеяна последним нашумевшим клипом на песню WAP Карди Би с участием Кайли Дженнер.

На фото Агилера позирует в облегающем белом платье, подставляя лицо солнцу. При этом хорошо видно, что под одеждой звезды нет белья. Яркий образ певицы дополняют красная помада и черные стрелки.

Поп-дива, наслаждаясь солнцем на розовом надувном фламинго, пожелала свои подписчикам летнего настроения:

«Ваше здоровье! Делитесь любимым летними смайликами в комментариях», — написала звезда.

Фолловеров восхитила одновременная сдержанность и сексуальность образа Агилеры. Знойная королева», «С Кристиной лето стало жарче», «Ким и Кайли не сравнятся с тобой», «Похожа на Мэрилин Монро», «Как Барби», «Что-то есть от Монро», — написали фанаты.

Ранее звезда порадовала своих поклонников откровенным снимком в махровом белом халате на голове тело. Агилера продемонстрировала открытое декольте и собрала 310 тысяч лайков.

Ранее пользователь LiveJournal под ником My Crazy Stars составил список звезд, которые не добились идеальной фигуры и нередко демонстрируют заплывшие формы и целлюлит. Помимо Агилеры список пополнили певицы Игги Азалия, Эшли Грэм, Риана, а также актрисы Скарлет Йохансон и Дженнифер Лопес.

Другая певица — Адель — напротив, сумела привести фигуру в порядок. Ее бывший тренер Пит Герасимо поделился секретом своей подопечной. По его словам, прежде чем заняться похудением, Адель «укрепила здоровье», изменив свои пищевые привычки. Особенно Герасимо похвалил за то, что она не стремилась повысить продажи альбомов за счет улучшения внешности.