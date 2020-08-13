Генерал ФСБ обвинил хакеров с Украины в новой волне телефонного терроризма

Москва, 13 августа. Из-за сообщений о минировании зданий в 14 регионах России были эвакуированы тысячи граждан. В ходе проверки взрывные устройства обнаружены не были. В частности, звонки с сообщениями о взрывных устройствах поступили в Мурманск, Самару, Волгоград, Красноярск и Санкт-Петербург. Телефонные террористы звонили в суды, больницы, торговые центры, аэропорты и продуктовые магазины.

Как сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей генерал-майор ФСБ запаса Александр Михайлов, бороться с телефонным терроризмом в России достаточно сложно.

«Я пока не вижу действенных средств борьбы с этим, кроме блокировки сайтов, с которых исходят эти звонки. Но и ресурсы эти очень часто находятся вне зоны Российской Федерации. Но, тем не менее, даже блокировка сайтов — не самый действенный способ борьбы, так как вся информация хранится не на самом сайте, а в облаке», — сказал Михайлов.

Ранее стало известно, что в Интернете были размещены номера телефонов, на которые нужно было отправлять сообщения о минировании. Звонили из разных стран, чаще всего используя возможности компьютерной телефонии. В том числе, некоторые звонки поступали с Украины.

«У нас сейчас очень напряженная ситуация, мы еще не вышли из напряженных отношений с Украиной, и я считаю, что в основном все эти звонки связаны именно с ней, и идут прежде всего оттуда, — пояснил собеседник ФАН. — Любое обострение на международной арене, такое, как, например, в Белоруссии, сразу вызывает цепную реакцию, связанную с Россией, и выливается в звонки о минировании».

В частности, в Красноярске сотни людей были эвакуированы из зданий Железнодорожного, Октябрьского, Советского и Краевого суда, а также из детской больницы №1. Кроме того, после сообщений о взрывном устройстве был оцеплен аэропорт «Красноярск». На месте работали спецслужбы, и все вылеты из терминала были приостановлены. Прилетающие пассажиры также были вынуждены ждать окончания проверки.