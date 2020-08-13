Посольство РФ отреагировало на визит правоохранителей в минские офисы «Яндекса»

Минск, 13 августа. Сотрудники «Яндекса» дали исчерпывающие ответы на вопросы белорусских правоохранителей, заявили в посольстве РФ в Минске, комментируя информацию о посещении трех офисов российской компании неизвестными вооруженными людьми в черном.

В дипмиссии уточнили,что о визите сотрудников правоохранительных органов республики их проинформировали сотрудники «Яндекса».

«Важно уточнить причины внимания к деятельности компании, которое проявили местные службы», — говорится в сообщении на официальной странице посольства в соцсетях.

Дипломаты добавили, что подробную информацию в связи с возникшей ситуацией они ожидают получить позднее.

Напомним, о том, что в минские офисы «Яндекса» пришли неизвестные вооруженные люди, стало известно сегодня утром. Согласно данным на сайте российской компании, сотрудники офиса в Минске занимаются главным образом развитием поисковика — ключевого продукта «Яндекса». Помимо этого, программисты занимаются речевыми технологиями, то есть учат компьютер узнавать человека по голосу, распознавать и понимать его речь, синтезировать голос и разговаривать с человеком.