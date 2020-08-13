Продюсер Толмацкий не оценил первый трек сына Децла

Москва, 13 августа. Отец скончавшегося рэпера Децла Александр Толмацкий прокомментировал премьеру первого трека внука Тони Киселева. Продюсеру откровенно не понравилось творчество Тони.

Пятнадцатилетний сын Децла записал песню под псевдонимом Juzeppe Junior. Продюсер заметил, что у него нет планов заниматься музыкальной карьерой Тони.

«Продюсировать его я не готов. Творчество, как хобби для 15-летнего мальчика. Я не понимаю, что с этим делать», — сказал Толмацкий, его слова передает «Пятый канал».

По его мнению, мальчик должен заниматься другими делами. Во-первых, хорошо учиться, во- вторых, поддерживать отношения с родственниками. Продюсер «не увидел перспектив» у Киселева.

Децл, он же Кирилл Толмацкий, был одним из видных рэп-исполнителей России. Он начал карьеру в 1999 году в возрасте 16 лет. Его альбом «Кто ты?» стал самым продаваемым в стране.

В 2018 году у Децла вышел последний альбом Acoustic, созданный в коллаборации с музыкантами Animal Jazz.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве могут установить стену Децла.