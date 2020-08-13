Вирусолог объяснил, почему ошибочна теория о связи COVID-19 и резус-фактора

Москва, 13 августа. Ученые из Испании и Бразилии, утверждающие, что люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются коронавирусом, попытались выявить закономерность только по одному фактору, но так никто не делает. Об этом заявил в эфире радио Sputnik доктор биологических наук Николай Никитин.

Он не согласился с выводами зарубежных коллег, которые сообщили о связи между резус-фактором человека и вероятностью заразиться COVID-19. По его словам, ученые выбрали упрощенный подход к исследованию, поэтому полученные данные оказались ошибочными.

«Нельзя по одному критерию выявлять какую-либо закономерность. Во-первых, это может быть просто случайность. Во-вторых, множество факторов крови участвуют в различных биологических процессах. Скорее всего, здесь попытка ученых донести до людей какую-то упрощенную информацию. В научном мире все описывается довольно сложными терминами, но людям нравится, когда им преподносят информацию в упрощенном виде. Здесь как раз это и произошло», — объяснил эксперт.

Вирусолог напомнил, что ранее ученые уже пытались связать группу крови человека с рисками заболеть COVID-19, но как только обновилась статистика выявленных случаев заражения, их теория потерпела крах.

«Тогда ученые выявили небольшое увеличение шанса заразиться у людей со второй группой крови. Потом ученые опровергли эту теорию. Статистика заболевших обновляется, появляется больше данных, и такие теории признаются несостоятельными», — отметил вирусолог.

Ранее исследователи из Испании и Бразилии пришли к выводу, что резкий рост числа заражений коронавирусом характерен для государств, где большое количество жителей имеет отрицательный резус-фактор (Rh-).

Они изучили причины, которые провоцировали быстрое распространение COVID-19 в 126 странах, и заметили, что заболеваемость резко увеличивалась в тех государствах, где проживало больше всего людей с отрицательным резус-фактором. В частности, в Австралии, Австрии, Бразилии, Новой Зеландии, Испании, Великобритании, Швейцарии и США. Во всех этих странах действительно был отмечен «взрывной» характер распространения болезни