МИД РФ выразил беспокойство из-за ситуации в Белоруссии

Москва, 13 августа. МИД РФ обеспокоен обстановкой в Белоруссии, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Россия надеется, что в скором времени ситуация на территории республики стабилизируется», — добавила дипломат.

Захарова также подчеркнула, что попытки найти «русский след» в беспорядках в республике не имеют оснований.

«Москва остается близким партнером Минска», — отметила она.

Кроме того, дипломат обратила внимание, что Россия видит отчетливые попытки внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии, цель которых — расколоть общество и дестабилизировать ситуацию в республике.

«Это беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти», — заявила дипломат.

Она подчеркнула, что российская сторона призывает всех к сдержанности и благоразумию.

Напомним, несанкционированные акции, переросшие в беспорядки и жесткие столкновения с милицией и ОМОН, начались в Белоруссии после президентских выборов президента. Недовольные победой действующего лидера страны Александра Лукашенко люди вышли на улицы. Правоохранители разгоняли толпу, используя светошумовые гранаты, резиновые пули, дубинки и водометы. Демонстранты пускали в ход расколотую дорожную плитку, распыляли слезоточивый газ. За три дня протестов было задержаны более 6 тыс. людей. По факту беспорядков возбуждено уголовное дело.