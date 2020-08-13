Экстрасенс Хадуева предрекла России трагедии и катастрофы в августе

Москва, 13 августа. Финалистка «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева считает, что август станет месяцем крупных катастроф и смертей среди звезд в России.

По ее словам, Лев является основным зодиакальным знаком в августе, поэтому оказывает серьезное влияние на события в последний месяц лета. При этом России покровительствует Водолей, который является полной противоположностью Льву.

«Лев полная противоположность Водолею. Именно в этот момент времени всегда происходят какие-то напряженные события, глобальные и серьезные. Те же дефолты, те же экономические кризисы выпадают именно на этот период времени. Это описывают многие астрологи», — пояснила Хадуева.

Она также напомнила, что август — восьмой месяц года, однако цифра восемь имеет не очень хорошее значение для России, так как символизирует трудности, передает Nation News.

«В России восьмерка говорит о привязанности к материальности. Россия, являясь душой планеты, душой мира, свободной по рождению под знаком Водолей, она объединяет другие страны и ей очень сложно привязываться к чему-то материальному. Именно поэтому в августе идет такая точка напряжения», — подчеркнула экстрасенс.

Ранее экстрасенс Дарья Миронова предсказала скорый уход доллара с мировой финансовой арены. По ее словам, через 15-17 лет доллар будет вытеснен другими валютами. Кроме того, в ближайшем будущем США сократят объемы добычи сланцевой нефти, что в результате чего стоимость черного золота на мировом рынке вырастет.