Россия и ВОЗ поддерживают тесный контакт по созданию вакцины

Москва, 13 августа. Россия поддерживает с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) самый тесный контакт по вопросу создания вакцины от коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Поддерживаем самый тесный контакт с ВОЗ по вопросу разработки и применения будущей вакцины от COVID-19», — сказала она на брифинге.

Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину против новой коронавирусной инфекции. Об этом 11 августа сообщил президент РФ Владимир Путин.

Препарат создали специалисты Центра имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Его производство начнется в ближайшие две недели на заводе «Биннофарм» в Зеленограде. Накануне телеканал «360» сообщал, что на предприятии для этого практически все готово, и показал, как будут выглядеть ампулы.

В ВОЗ производство российской вакцины ранее назвали хорошей новостью, но отметили, что должны проверить препарат на соответствие испытаний установленным процедурам. Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов в интервью НСН пояснил, что международная организация обладает таким правом, и ее желание удостовериться в безопасности и эффективности препарата вполне нормальное.