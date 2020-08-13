«Газпром» предоставил Польше данные по «Северному потоку – 2»

Москва, 13 августа. «Газпром» ответил на очередной запрос антимонопольного регулятора Польши. Данные были отправлены 10 августа, говорится в ежеквартальном отчете корпорации.

«Последний на текущий момент запрос антимонопольного органа Польши (UOKIK) от 10 июля 2020 года был получен 13 июля 2020 года. 10 августа 2020 года ПАО«Газпром» направило ответ на указанный запрос», – отмечается в документе.

Ранее стало известно, что «Газпром» намерен обжаловать в суде решение польского антимонопольного регулятора UOKiK, заявившего о штрафе в отношении российской компании в размере 213 млн злотых (около 50 млн евро). Причиной стал отказ «Газпрома» в сотрудничестве в деле по «Северному потоку – 2».

«После завершения изучения официального решения UOKiK ПАО «Газпром» примет меры по защите своих интересов, включая обжалование решения в суде, где UOKiK будет необходимо доказать состоятельность своей позиции. В случае судебного обжалования штрафа, он не будет подлежать взысканию до момента вступления в силу соответствующего решения суда», – сообщали в компании.

В прошлом году антимонопольный регулятор Польши предъявил «Газпрому» и пяти компаниям-партнерам по проекту «Северный поток – 2» обвинения в нарушении антимонопольного законодательства страны. Французская компания Engie была оштрафована на 45 миллионов долларов, так как не предоставила необходимую информацию UOKiK. Штраф в отношении «Газпрома» польские антимонопольщики наложили после того как специалисты российской компании попросили обосновать запрос информации по расследованию дела проекта «Северный поток – 2».