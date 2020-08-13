Как партии в России готовятся к Единому дню голосования

Парламентские партии России ведут активную работу над избирательными кампаниями, а также готовят своих наблюдателей на предстоящие выборы. «Единая Россия» уже обучает сторонников очно и онлайн, планируя направить их следить за ходом голосования на все избирательные участки. В свою очередь, ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» заявляют о том, что не смогут закрыть участки своими представителями на 100%.

Федеральное агентство новостей решило выяснить готовность главных партий страны к Единому дню голосования.

Наблюдатели от ЕР будут на всех участках

На 13 сентября в России назначено немногим более 9000 выборов различного уровня. В том числе дополнительные выборы в Госдуму по четырем округам, 18 прямых выборов губернаторов, 11 основных выборов в законодательные органы власти субъектов и 22 — в представительные органы власти столиц регионов. Напомним, ЦИК России ранее принял решение провести выборы в течение трех дней.

Как сообщили ФАН в пресс-службе «Единой России», партия поставила перед собой задачу направить наблюдателей на все избирательные участки в регионах, где проходят выборы. Заместитель секретаря генсовета ЕР Сергей Перминов ранее сообщал, что у единороссов есть достаточно сил и средств, а инфраструктура готова к голосованию в течение любого времени — один день, два дня или три дня.

«Безусловно, ситуация с направлением наблюдателей на избирательные участки изменилась, так как теперь они должны работать в течение трех дней. Это требует привлечения большего количества людей, так как необходимо сформировать резерв на случай, если люди по тем или иным причинам не смогут проводить наблюдение. Мы проводим инструктажи, доводим до наблюдателей всю необходимую информацию о правовых аспектах их работы. Там, где позволяет эпидемиологическая ситуация, обучение проводим очно, в остальных случаях — онлайн», — рассказали в партии.

Своих наблюдателей направит и Общественная палата РФ, которая пообещала «закрыть» каждый избирательный участок. Общественники проводят обучение всех желающих в соответствии с «Золотым стандартом» наблюдателя. В нем содержатся основные правила, которые должен соблюдать человек, следящий за ходом голосования.

Как пояснил ФАН глава координационного совета Общественной палаты по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, ОП не планирует быть единственным модератором наблюдения на выборах, но уже приступила к обучению людей.

Системная оппозиция заявляет о трудностях

В ЛДПР нашему агентству сообщили, что с каждым годом количество наблюдателей от либерал-демократов растет. При этом в партии подчеркнули, что из-за территориальной удаленности и нехватки актива не на все избирательные участки удастся найти людей.

«Мы даем задания и установки нашим региональным отделениям, а они, имея уже определенный резерв и списки этих наблюдателей, готовят, проводят консультации, общение. Потому что происходят изменения законодательства, и люди должны понимать все нюансы и моменты», — рассказал Сергей Каргинов (ЛДПР).

Он отметил, что по стране на выборы депутатов в Госдуму партия выдвигала более 46 тысяч наблюдателей. Сейчас, по его словам, по ряду территорий нет мощных избирательных кампаний, итоги по общему количеству наблюдателей подведут в день голосования.

КПРФ, в свою очередь, заявила о трудностях мобилизации людей на три дня голосования.

«Есть проблема по рабочему дню в пятницу: люди работают, учатся. Несмотря на наши заявления, в том числе в Центризбиркоме я выступал, никак не отреагировали на них и никак не урегулировали этот вопрос. Мы, конечно, будем более внимательно и серьезно подходить к подготовке наблюдателей. Количество сторонников увеличивается, мы создали широкий союз народно-патриотических сил. Мы своими силами будем отправлять наблюдателей от КПРФ, от кандидатов», — сообщил РИА Новости зампред ЦК партии Юрий Афонин.

Организовать широкомасштабное наблюдение за происходящим выборным процессом также планируют справедливороссы. В пресс-службе партии корреспонденту ФАН рассказали, партия не сможет закрыть дополнительными представителями на 100% всех избирательные участки. Но пообещали использовать мобильные бригады для наблюдения. В планах партии — обеспечить наблюдение как минимум за 90% УИК в тех выборных кампаниях, где принимают участие партийные кандидаты.

«Процесс обучения наблюдателей и членов комиссий происходит в партии практически непрерывно. В текущем году он проходит и в онлайн-формате. Лекции можно прослушать как в прямом эфире, так и в записи, — пояснили в пресс-службе СР. — Были разработаны дополнительные инструкции с корректировкой процесса обучения наблюдателей и членов комиссий с учетом произошедших изменений законодательства, и в ближайшие 1–2 дня они будут направлены во все региональные отделения партии».

В «Справедливой России» напомнили, что партия всегда сотрудничает с Общественной палатой РФ как на федеральном, так и на региональных уровнях.

Напомним, ранее глава Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев представил ключевые тезисы доклада «Единый день голосования 2020: рост активности кандидатов, партий и конкурентности выборов». Эксперт рассказал, что грядущие в сентябре выборы будут отличаться большим количеством кандидатов, многообразием партий и повышенной конкуренцией.