Татьяна Кусайко: Некоторые пенсионеры в 2020 году получат прибавку к пенсии

Граждане, достигшие в 2020 году 80-летнего возраста, могут претендовать на повышенный размер пенсии. Ставка для них повышается на величину фиксированной выплаты (составной части страховой пенсии), которая сейчас составляет 5686,25 рубля.

При этом пенсионерам не нужно будет подавать дополнительных заявлений в ПФР — прибавку начислят им автоматически со следующего после даты рождения месяца.

Напомню также, что в мае 2020 года в Государственную думу внесли законопроект, согласно которому право на установление повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет.

Проект закона был разработан в целях повышения уровня пенсионного обеспечения лиц, достигших этого возраста.

Авторы законопроекта отмечают, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит людей, которым исполнилось 75 лет, к лицам старческого возраста — и это обусловлено анатомическими и физиологическими особенностями человека в этом возрасте.

Я согласна со специалистами в области геронтологии. Они придерживаются аналогичной классификации граждан по возрасту и указывают, что именно после 75 лет у людей резко повышается риск развития старческой астении. Она сопровождается снижением физической и функциональной активности, снижением мышечной ткани, многих систем, адаптационного и восстановительного резерва. Человек в этом состоянии уже не может обходиться без посторонней помощи в повседневной жизни.

К тому же, у большинства граждан к этому возрасту уже есть хронические заболевания. В силу своего преклонного возраста люди просто не могут повысить уровень своего благосостояния самостоятельно, без поддержки государства.

И такая мера, действительно, позволит обеспечить пенсионерам старше 75-лет более достойный уровень жизни.

Вместе с тем, такая мера приведет к дополнительным расходам бюджета, поэтому этот вопрос необходимо рассматривать также в рамках возможности финансирования.