На Чукотке Мишустина не пустили в кабинет МРТ с криками «Нельзя!»

Анадырь, 13 августа. Медики Чукотской окружной больницы не пустили премьер-министра Михаила Мишустина в кабинет МРТ в сопровождении съемочной группы.

Глава кабмина проводил осмотр медицинского учреждения в компании членов правительства. Мишустин прошел в кабинет МРТ, съемочная группа последовала за ним. Однако сотрудница кабинета МРТ с криками «Нельзя!» не пустила фотографов и операторов в лабораторию.

«Не входите! Нельзя с аппаратурой!» – объяснила медик.

Члены правительства поспешили покинуть кабинет.

«Вот — профессионала сразу видно», — добавил Мишустин.

Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке: «Нельзя, нельзя, нельзя!» pic.twitter.com/O83DOFLv1g — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 13, 2020

Кроме того, в кабинете офтальмолога Мишустин подшутил над коллегами по кабмину и предложил министру финансов Антону Силуанову и главе Минздрава Михаилу Мурашко проверить зрение.

«В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?» – поинтересовался Мишустин.

Мишустин предложил чиновникам заглянуть к офтальмологу.



"В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения - новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?". pic.twitter.com/UuqjDHhMhy — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 13, 2020

Мишустин в четверг прибыл в Анадырь. Он проведет недельную рабочую поездку по Дальнему Востоку и посетит Чукотку, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.