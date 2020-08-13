На Чукотке Мишустина не пустили в кабинет МРТ с криками «Нельзя!»

Анадырь, 13 августа. Медики Чукотской окружной больницы не пустили премьер-министра Михаила Мишустина в кабинет МРТ в сопровождении съемочной группы.
Глава кабмина проводил осмотр медицинского учреждения в компании членов правительства. Мишустин прошел в кабинет МРТ, съемочная группа последовала за ним. Однако сотрудница кабинета МРТ с криками «Нельзя!» не пустила фотографов и операторов в лабораторию.
«Не входите! Нельзя с аппаратурой!» – объяснила медик.
Члены правительства поспешили покинуть кабинет.
«Вот — профессионала сразу видно», — добавил Мишустин.
Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке: «Нельзя, нельзя, нельзя!» pic.twitter.com/O83DOFLv1g— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 13, 2020
Кроме того, в кабинете офтальмолога Мишустин подшутил над коллегами по кабмину и предложил министру финансов Антону Силуанову и главе Минздрава Михаилу Мурашко проверить зрение.
«В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?» – поинтересовался Мишустин.
Мишустин предложил чиновникам заглянуть к офтальмологу.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 13, 2020
"В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения - новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?". pic.twitter.com/UuqjDHhMhy
Мишустин в четверг прибыл в Анадырь. Он проведет недельную рабочую поездку по Дальнему Востоку и посетит Чукотку, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.