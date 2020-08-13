Власти Белоруссии опровергли обыски в офисах «Яндекс» и Uber

Минск, 13 августа. В следственном комитете и департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии опровергли обыски в минских офисах «Яндекс» и Uber.

Ранее стало известно, что неизвестные люди в черном в четверг, 13 августа, заблокировали офисы «Яндекса» в Минске. Сообщается, что они были вооружены. Информацию об этом подтвердили представители российской компании.

Подразделение «Яндекса» в Минске было открыто в 2011 году на проспекте Дзержинского. Штат офиса составляет около 120 человек, большинство из которых работает удаленно.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,09%. При этом Тихановская заявила, что не признает результаты выборов президента Белоруссии. После завершения голосования в столице Белоруссии начались массовые акции протеста.