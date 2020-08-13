Вирусолог Покровский рассказал, как россиян будут прививать от коронавируса

Академик РАН, один из ведущих российских вирусологов Вадим Покровский пояснил, стоит ли соглашаться на новую отечественную вакцину от коронавируса. Он рассказал, как по правилам должна проходить процедура вакцинации.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что с нетерпением ждет возможности ознакомиться с результатами клинических испытаний российской вакцины от COVID-19, чтобы сформулировать серию рекомендаций о возможности и рисках ее применения.

По мнению известного вирусолога, доктора медицинских наук, профессора, академика РАН Вадима Покровского, пока говорить о массовой вакцинации россиян рано, по крайней мере, до появления научных публикаций о ее эффективности и безопасности.

«Эта вакцина пока еще находится на стадии испытаний, поэтому, конечно, всем ее предлагать не будут, — отметил ученый в комментарии Федеральному агентству новостей. — Кроме того, уже заявлено, что эта вакцина точно не будет использоваться для людей пожилого возраста, поскольку она не испытывалась на этой группе, и для детей — по той же причине. В вакцинации будут участвовать только добровольцы. При этом, полагаю, как это и следует по правилам, все они будут подписывать информированное согласие об участии в исследовании».

Это значит, что добровольцам предложат ознакомиться с документом, в котором будет написано обо всех возможных последствиях применения новой российской вакцины. Только после этого люди решат, будут ли они подписывать согласие на участие в третьей фазе исследований, пояснил Покровский.

«Так что выбор будет за каждым человеком, — уверен вирусолог. — Мы пока еще не видели научных публикаций о возможных побочных эффектах [после применения новой вакцины], кроме того, что у одной из участниц была температура 38 градусов, так что, наверное, в тот день она вряд могла полноценно работать. Это все надо учитывать. Но, учитывая, что у нас очень много энтузиастов, наверняка найдутся люди, которые, несмотря ни на что, пожелают участвовать в этой фазе испытаний. Однако о массовой вакцинации речь пока не идет. Только когда результаты третьей фазы исследований будут опубликованы, можно будет сказать, какие есть преимущества и риски, связанные с использованием этой вакцины».

Что касается вакцинации от коронавируса, то российским гражданам лучше пока не спешить, считает собеседник ФАН.

«Человеку надо дождаться соответствующего предложения и внимательно прочитать все, что касается информированного согласия: в этом документе будут описаны все риски. На основании этого и следует принимать решение, участвовать в эксперименте или нет», — подчеркнул Вадим Покровский.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Препарат получил название «Спутник V». Сообщается, что в ближайшее время вакцина поступит в лечебные учреждения. Вакцинацию планируется начать с медиков и тех, кто работает с детьми. В остальных случаях прививки от коронавируса будут добровольными.

О создании вакцины от COVID-19 российскими учеными отозвался известный врач и телеведущий Александр Мясников. Он заявил, что лично готов принять участие в вакцинации. По словам Мясникова, возможные риски осложнений перевешиваются пользой, которую принесет ему вакцина, создав иммунитет от коронавирусной инфекции.