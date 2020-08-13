Пожилым людям в Турции из-за вспышки COVID-19 запретили ходить на свадьбы

Анкара, 13 августа. Быстрое распространение коронавируса в Турции представляет опасность для людей пожилого возраста. Правительство провинции Газиантеп ввело ограничения для граждан старше 65 лет.

Губернатор Давут Гюль заявил в официальном аккаунте в соцсети, что теперь пожилым людям нельзя будет присутствовать на свадьбах, после шести часов вечера будет запрещен вход на базар, а транспортом можно будет пользоваться только в выделенное время. Таким образом турецкая провинция пытается спасти пенсионеров от заражения коронавирусом.

Toplu taşıma bulaş riskini arttırdığından;

Sabah 07.00-10.00

Akşam 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları,



Akşam 18.00’dan sonra sebze/meyve pazarına gitmeleri yasaklanmıştır.#MaskeniTakMesafeniKoru #Temizlik — Davut GÜL (@gul_davut) August 13, 2020

В комментариях к объявлению политика пользователи возмущаются, что меры недостаточно жесткие для предотвращения вспышки COVID-19. Турки не понимают, почему ограничивают вход на свадьбы для пожилых, но не запрещают массовые мероприятия. Пользователи рассказали, что часто видели случаи, когда граждане не выполняли необходимые карантинные мероприятия.

«Уважаемый губернатор, наши соседи на карантине, но они гуляют по улице. Дети просто зашли в продуктовый магазин без масок. Давайте предотвратим это», — пишет пользователь Сети.

Напомним, что Турция сейчас находится на пятом месте среди самых зараженных стран в мире. Эксперты предупреждают российских туристов об угрозах отдыха в стране.